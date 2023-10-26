29 Ekim

Eski Beşiktaşlı isim Avrupa'nın radarında

Sezon başında Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçi'yi Avrupa'nın birçok ekibi takip ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Eski Beşiktaşlı isim Avrupa'nın radarında
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26 Ekim 2023 09:01
Son güncelleme 26 Ekim 2023 09:03
Beşiktaş'ta, Valerien İsmael'in forma şansı vermediği için sezon başında 1.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus karşılığında Portekiz'in Braga takımına transfer olan Serdar Saatçı kıymete bindi.

Önceki akşam Real Madrid karşısında 90 dakika sahada kalan Serdar'ın pek çok üst düzey kulübün scout'u tarafından izlendiği öğrenildi.

Özellikle Bellingham'a yaptığı kritik müdahalelerle adından söz ettiren Serdar, taraftarından alkış topladı.

SEZON PERFORMANSI 

Genç savunması bu sezon Braga formasıyla 7 karşılaşmaya çıkarak 581 dakika süre aldı. Serdar Saatçi'nin kulübü ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. 



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