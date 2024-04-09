Ertuğrul Doğan: 'Kulüpler bizi ilgilendirmez'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF'nin açıkladığı seçim tarihi ve kulüplerin imza toplamasıyla ilgili açıklama yaptı.
"DİĞER KULÜPLER BİZİ İLGİLENDİRMEZ"
HaberTS'ye konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Biz resmi hesabımızdan 15 gün önce TFF'yi istifaya davet etmiştik. Diğer kulüpler bizi ilgilendirmiyor, seçim kararı alınmıştır. Hayırlı olsun, bizim istediğimiz oldu." ifadelerini kullandı.
SÜPER LİG'DEN 10 KULÜP İMZA VERDİ
Kulüpler Birliği Vakfı'nın dün İstanbul'da yaptığı toplantıda bir araya gelerek konuyu görüşen kulüplerin çoğu TFF'nin belirlediği 18 Temmuz tarihini 'geç ve kabul edilemez' buldu. Seçim 2023-24 sezonunun bitimiyle birlikte yapılmasını isteyen kulüpler, bu amaçla noter onaylı imza toplamaya başladı.
TFF'nin imza hakkına sahip 302 delegesi bulunuyor. Üyelerin yüzde 40'ı oranında yani 122 imza toplanması halinde TFF 30 gün içerisinde seçime gitmek zorunda. Kulüpler seçim için 60 günlük bir takvim düşünüyor. Eğer takvim hızlı ilerler ve genel kurul toplanması için 'en geç 30 gün içinde' ibaresi eklenmezse, seçim mayısın son haftasına da alınabilir.
TOPLAM 40 KULÜP İMZALADI
Her iki seçenek de 18 Temmuz'dan daha erken bir tarihte seçim yapılmasını mümkün kılıyor. Şu ana dek Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 10, TFF 2. ve 3. liglerden de 40 kulübün imza verdiği öğrenildi.
Süper Lig'den imza veren kulüpler: Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Pendikspor, Antalyaspor, Sivasspor.
"DİĞER KULÜPLER BİZİ İLGİLENDİRMEZ"
HaberTS'ye konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Biz resmi hesabımızdan 15 gün önce TFF'yi istifaya davet etmiştik. Diğer kulüpler bizi ilgilendirmiyor, seçim kararı alınmıştır. Hayırlı olsun, bizim istediğimiz oldu." ifadelerini kullandı.
SÜPER LİG'DEN 10 KULÜP İMZA VERDİ
Kulüpler Birliği Vakfı'nın dün İstanbul'da yaptığı toplantıda bir araya gelerek konuyu görüşen kulüplerin çoğu TFF'nin belirlediği 18 Temmuz tarihini 'geç ve kabul edilemez' buldu. Seçim 2023-24 sezonunun bitimiyle birlikte yapılmasını isteyen kulüpler, bu amaçla noter onaylı imza toplamaya başladı.
TFF'nin imza hakkına sahip 302 delegesi bulunuyor. Üyelerin yüzde 40'ı oranında yani 122 imza toplanması halinde TFF 30 gün içerisinde seçime gitmek zorunda. Kulüpler seçim için 60 günlük bir takvim düşünüyor. Eğer takvim hızlı ilerler ve genel kurul toplanması için 'en geç 30 gün içinde' ibaresi eklenmezse, seçim mayısın son haftasına da alınabilir.
TOPLAM 40 KULÜP İMZALADI
Her iki seçenek de 18 Temmuz'dan daha erken bir tarihte seçim yapılmasını mümkün kılıyor. Şu ana dek Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 10, TFF 2. ve 3. liglerden de 40 kulübün imza verdiği öğrenildi.
Süper Lig'den imza veren kulüpler: Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Pendikspor, Antalyaspor, Sivasspor.
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