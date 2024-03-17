Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde final belli oldu

Erkekler Voleybol 1'inci Ligi Yarı Final Grubu'nda Ege temsilcileri Altekma Spor Kulübü ve Milas Belediyespor isimlerini Efeler Ligi'ne yükselmek için finallere yazdırmayı başardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde final belli oldu
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17 Mart 2024 13:52
Konya'daki yarı finalde son maçında Gaziantep Gençlik Spor'u 3-0 mağlup eden Altekma, puanını 7'ye yükseltti ve grup lideri olarak Efeler Ligi'ne çıkacak 2 takımın belirleneceği Final Grubu'na katılma hakkını elde etti. Konya Karatay Kongre Merkezi'nde 3 gün süren müsabakalar sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenen, Niksar Belediye'ye 3-2 mağlup olan Altekma, Gaziantep ekibini geçerek Efeler Ligi'ne 1 yıl aradan sonra dönme umudunu son 3 maça taşıdı.

Muğla temsilcisi Milas Belediyespor ise Konya'da yarı finallerde kendi grubunda ilk gün Gebze Belediyespor'u 3-1 yenip, ikinci gün Yeşilkentspor'a 3-0 yenildikten sonra dün Depsaş Enerjispor engelini 3-0'la aştı. Milas, grubunu 6 puanla ikinci bitirip final biletini aldı. Efeler Ligi'ne yükselecek iki takımı belirleyecek finaller 20-22 Mart tarihleri arasında yine Konya'da yapılacak.

Altekma, Milas Belediyespor, Yeşilkentspor ve Niksar Belediyespor'un yer alacağı finallerde oynadıkları 3'er maç sonucunda ilk iki sırayı elde edecek ekipler Efeler Ligi'ne çıkacak.

 

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