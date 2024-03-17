Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde final belli oldu

Konya'daki yarı finalde son maçında Gaziantep Gençlik Spor'u 3-0 mağlup eden Altekma, puanını 7'ye yükseltti ve grup lideri olarak Efeler Ligi'ne çıkacak 2 takımın belirleneceği Final Grubu'na katılma hakkını elde etti. Konya Karatay Kongre Merkezi'nde 3 gün süren müsabakalar sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenen, Niksar Belediye'ye 3-2 mağlup olan Altekma, Gaziantep ekibini geçerek Efeler Ligi'ne 1 yıl aradan sonra dönme umudunu son 3 maça taşıdı.



Muğla temsilcisi Milas Belediyespor ise Konya'da yarı finallerde kendi grubunda ilk gün Gebze Belediyespor'u 3-1 yenip, ikinci gün Yeşilkentspor'a 3-0 yenildikten sonra dün Depsaş Enerjispor engelini 3-0'la aştı. Milas, grubunu 6 puanla ikinci bitirip final biletini aldı. Efeler Ligi'ne yükselecek iki takımı belirleyecek finaller 20-22 Mart tarihleri arasında yine Konya'da yapılacak.



Altekma, Milas Belediyespor, Yeşilkentspor ve Niksar Belediyespor'un yer alacağı finallerde oynadıkları 3'er maç sonucunda ilk iki sırayı elde edecek ekipler Efeler Ligi'ne çıkacak.









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