Erik ten Hag: 'Galatasaray maçında iyiydik'

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Premier Lig'de Chelsea ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.



Hollandalı teknik adam, Newcastle United karşılaşmasının ardından oyuncuların kendisini ve taktiklerini eleştirdiği yönünde çıkan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bu konuda emin olduğunu söyleyen 53 yaşındaki teknik adam, "Örneğin Brentford, Burnley ve Fulham maçlarına bakabilirsiniz. Takım her zaman orada, büyük bir kararlılık ve direnç gösteriyor. Yani birlikteyiz" sözlerini kullandı.



"DOĞRU YOLDAYIZ"



"Birlik olmadan son zamanlarda oynadığımız gibi harika futbol oynayamayacağımızı görebilirsiniz" açıklamasında bulunan Erik ten Hag, "Elbette pek çok söylenti oluyor ama bunlar bizim dikkatimizi dağıtmıyor. Bir yolculuktayız, bir geçiş sürecinde olduğumuzu biliyoruz ama doğru yoldayız. Bir takım kuruyoruz ve onu geliştiriyoruz." dedi.



Erik ten Hag, açıklamalarına, "Elbette her takımda oynamayan ya da daha az oynayan ve daha az mutlu olan oyuncular vardır. Bu normal bir durum. Herhangi bir sorun yok" şeklinde devam etti.



"GALATASARAY MAÇINDA İYİYDİK"



"Oyuncularımı her zaman dinlerim ve onlara her zaman fikirlerini söyleme fırsatı veririm. Eğer oyuncuların farklı bir görüşü varsa elbette dinlerim ama bana bir şey söylemediler" diyen Hollandalı çalıştırıcı, "Galatasaray ve Everton'a karşı çok iyi oynadık. Newcastle karşısındaki performansımızdan memnun değiliz. Harika oynamadık, bunu biliyoruz. O maçtaki performanstan memnun değildik ama oyunun içinde kaldık bir puan almak için iki iyi fırsat yakaladık. Biraz daha kararlı olsak bir şeyler alabilirdik. Bu yüzden iyi yoldayız." değerlendirmesinde bulundu.



Erik ten Hag, son olarak, "Biz robot değiliz. Altı günde üç zorlu maç oynarsanız yorgunluk bir sorun olabilir ama asla bir bahane değil. Galatasaray ve Everton maçlarında iyi oynadık. Newcastle United maçında ise performansımızdan memnun değildik. Bunu ilk söyleyen biziz. Futbolcular öz eleştiri yapıyorlar ve bunu kabul ediyorlar. Bundan daha iyisini yapmalıyız" sözlerini sarf etti.





