Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Antalya'da takımın yaptığı kampta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Erden Timur, Hakim Ziyech için gelen sorunun ardından Faslı futbolcuya talipler olduğunu söyledi.
"ZIYECH'E TALİPLER VAR"
Erden Timur, "Birçok oyuncumuza talip var. Hakim Ziyech de bunlardan bir tanesi. Ben oyuncunun 'O'su ile ilgili yorum yapmam. Bir oyuncuya karar verilir, biz de alırız. Yazın bonservissiz veya bonservisi az adam alabilirdik. Mauro Icardi'nin bonservisinden sonra bütçe azalmıştı. Eskiden 5'e alınan oyuncular bugün 12 milyon euro! Sizin göreviniz oyuncuyu gelmeye ikna etmek. Transferde başarı standardı dünyada yüzde 50! Haris Seferovic burada olmadı ama 1 milyon euro gibi maliyetle geri gönderdik. Angelino gibi herkesin listesinde olan oyuncuyu aldık ve 750 bin euro ödedik, ayrıldık. Ziyech bizden 6 ay önce PSG'ye gidiyordu, evraklarda sıkıntı oldu. Biz maaşının bir kısmını Chelsea'ye ödeterek 1+1'e ikna etmişiz." dedi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Hakim Ziyech, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
Erden Timur, Hakim Ziyech için gelen sorunun ardından Faslı futbolcuya talipler olduğunu söyledi.
"ZIYECH'E TALİPLER VAR"
Erden Timur, "Birçok oyuncumuza talip var. Hakim Ziyech de bunlardan bir tanesi. Ben oyuncunun 'O'su ile ilgili yorum yapmam. Bir oyuncuya karar verilir, biz de alırız. Yazın bonservissiz veya bonservisi az adam alabilirdik. Mauro Icardi'nin bonservisinden sonra bütçe azalmıştı. Eskiden 5'e alınan oyuncular bugün 12 milyon euro! Sizin göreviniz oyuncuyu gelmeye ikna etmek. Transferde başarı standardı dünyada yüzde 50! Haris Seferovic burada olmadı ama 1 milyon euro gibi maliyetle geri gönderdik. Angelino gibi herkesin listesinde olan oyuncuyu aldık ve 750 bin euro ödedik, ayrıldık. Ziyech bizden 6 ay önce PSG'ye gidiyordu, evraklarda sıkıntı oldu. Biz maaşının bir kısmını Chelsea'ye ödeterek 1+1'e ikna etmişiz." dedi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Hakim Ziyech, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.