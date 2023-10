Erdem Can: ''Bu bir süreç, daha iyi olmak durumundayız'''

THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'e 103-80 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Erdem Can, savunma performanslarını artırmaları gerektiğini söyledi.



Sinan Erdem Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Can, sözlerine Real Madrid'i tebrik ederek başladı.



Maçı kaybetmelerinin ana nedeni olarak savunmayı gösteren Erdem Can, şunları kaydetti:



"Real Madrid harika bir performans gösterdi. Maçta ana husus savunmaydı. Daha sert olmalı, planlarımıza sadık kalmalı ve savunma eforumuzu artırmalıyız. Bu bir süreç. Daha iyi olmak durumundayız. Maçta 1 oyuncu üzerine yıkabileceğimiz bir durum yok. Ana problem bizim agresifliğimizdi. Takım olarak göstermediğimiz agresifliğin savunmada doğru olmadığını düşünüyorum. Agresifleştiğimiz an rakibimiz yakaladık ama 2. yarı fark yeniden açıldı. Sonucu ne olursa olsun hiçbir zaman oyuncularımı eleştirmem. Plan içinde daha iyi olmamız gereken noktalar var, onları konuşup çözeceğiz. Sorumluluk benim, koç olarak takımımı daha iyi hazırlamam gerekiyordu."