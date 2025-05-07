Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu Youssef En-Nesyri ile ciddi ilgilenen tek kulübün Suudi ekibi Al-Ittifaq olduğu belirtildi.
Gelen bilgilere göre, bu sezon Mouusa Dembele ve Toto Ekambi'den istediği verimi alamayan Suudi temsilcisinin Faslı oyuncuyu istediği ve sezon sonunda teklif yapacağı ifade edildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 48 maça çıkan En-Nesyri, 26 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Gelen bilgilere göre, bu sezon Mouusa Dembele ve Toto Ekambi'den istediği verimi alamayan Suudi temsilcisinin Faslı oyuncuyu istediği ve sezon sonunda teklif yapacağı ifade edildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 48 maça çıkan En-Nesyri, 26 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.