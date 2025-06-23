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Emre Mor, Fenerbahçe'ye geri döndü!

Eyüpspor, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Emre Mor'a teşekkür etti. Milli futbolcu, Sarı-Lacivertliler'e geri döndü.

calendar 23 Haziran 2025 21:39 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 21:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Emre Mor, Fenerbahçe'ye geri döndü!
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Emre Mor'a teşekkür etti.

Yıldız futbolcu, bonservisinin bulunduğu sarı-lacivertli ekibe geri döndü.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Emre Mor'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

EMRE'NİN SEZON KARNESİ

Emre Mor, bu sezon Arda Turan idaresindeki Eyüpspor'da toplamda 22 karşılaşmada sahaya çıktı. Bu maçlarda bin 213 dakika süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, takımına 4 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Emre'nin, bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe ile sözleşmesi ise 2026 yılına kadar devam ediyor. 

 
 


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