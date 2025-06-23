Emre Mor, Fenerbahçe'ye geri döndü!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Emre Mor'a teşekkür etti.Yıldız futbolcu, bonservisinin bulunduğu sarı-lacivertli ekibe geri döndü.Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Emre Mor, bu sezon Arda Turan idaresindeki Eyüpspor'da toplamda 22 karşılaşmada sahaya çıktı. Bu maçlarda bin 213 dakika süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, takımına 4 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.Emre'nin, bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe ile sözleşmesi ise 2026 yılına kadar devam ediyor.