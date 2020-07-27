Emre Kılınç, Sivasspor'dan ayrıldı! Galatasaray...

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un yıldız isimlerinden Emre Kılınç, sözleşmesini tamamladı ve takımından ayrıldı.



Sivasspor'dan yapılan açıklamada "3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre." denildi.



25 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisini eline almasının ardından kısa bir süre içerisinde Galatasaray'a imza atması bekleniyor.



Sivasspor'da bu sezon 31 resmi maçta görev alan Emre Kılınç, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



