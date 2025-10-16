16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
1-2
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
0-03'
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Emlak Konut'tan EuroCup'ta 2'de 2

Emlak Konut, FIBA Kadınlar EuroCup E Grubu'nun ikinci haftasında ağırladığı Letonya'nın TTT Riga ekibini 84-56 mağlup etti.

calendar 16 Ekim 2025 23:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bu sonuçla Emlak Konut, ligde 2. galibiyetini elde ederken TTT Riga da 2. kez mağlup oldu.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Haris Bijedic (Bosna Hersek), Teo Miletic (Hırvatistan), Xhelal Mumini (Kosova)

Emlak Konut: Thomas 16, Delaere 14, Macaulay 17, Berfin Sertoğlu 12, Ndour 11, Güneş Karaoğlan 1, Ferda Yıldız 3, Ceren Akpınar 2, Zeynep Çelik, Melek Uzunoğlu 4, Gizem Başaran Turan 4,

TTT Riga: Viksne 10, Pilabere 11, Jasa 5, Becker 7, Pulvere 12, Grausa, Svanholm 2, Kivite 1, Lukasevica 4, Skrebele 4

1. Periyot: 16-12

Devre: 38-22

3. Periyot: 70-36

Beş faulle çıkan: 36.64 Jasa (TTT Riga)



 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
