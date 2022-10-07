Efeler Liginde 3. hafta heyecanı başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3. hafta mücadeleleri, 8 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Efeler Liginde 3. hafta heyecanı başlıyor
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07 Ekim 2022 15:49
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

8 Ekim Cumartesi:

13.00 Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şırnak)

14.00 Ziraat Bankkart-TÜRŞAD (Başkent)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Hatay Merkez)

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Develi Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Arkas Spor (Cengiz Göllü)

16.00 Altekma-Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk)

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Halkbank-Spor Toto (Başkent)

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