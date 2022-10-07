Efeler Liginde 3. hafta heyecanı başlıyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
8 Ekim Cumartesi:
13.00 Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şırnak)
14.00 Ziraat Bankkart-TÜRŞAD (Başkent)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Hatay Merkez)
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Develi Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Arkas Spor (Cengiz Göllü)
16.00 Altekma-Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk)
10 Ekim Pazartesi:
20.00 Halkbank-Spor Toto (Başkent)
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
8 Ekim Cumartesi:
13.00 Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şırnak)
14.00 Ziraat Bankkart-TÜRŞAD (Başkent)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Hatay Merkez)
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Develi Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Arkas Spor (Cengiz Göllü)
16.00 Altekma-Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk)
10 Ekim Pazartesi:
20.00 Halkbank-Spor Toto (Başkent)
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