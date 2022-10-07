Eda Erdem Dündar: 'ABD daha dirençliydi'

A Milli Kadın'da kaptan Eda Erdem Dündar, 3-1 kaybedilen ABD maçı sonrası görüşlerini aktardı.



ABD'nin ekstra bir şey yapmadığına dikkati çeken Eda Erdem, şunları kaydetti:



"Daha çok bizim hata yapmamızı beklediler. Bugün sabırsız olan taraf bizdik. Daha iyi servis atıp daha iyi manşet karşılayabilirdik ama yine de herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Biz de iyi oynadık ama onlar daha dirençliydi. Özellikle dördüncü sette geriden gelip yetiştik ama sonunu getiremedik. Bu maçı unutup Sırbistan maçına bakacağız. Sırbistan iyi oynayan bir takım. Bizim için zor bir maç olacak. Ama biz de kazanmak için sahaya çıkacağız."









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