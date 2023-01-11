Eczacıbaşı liderliğini korudu

CEV Şampiyonanlar Ligi'nde Eczacıbaşı, sahasında Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımını 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Eczacıbaşı liderliğini korudu
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11 Ocak 2023 22:39
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında sahasında Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibini 3-1 yendi.

Eczacıbaşı 3 maçta 3. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Benedikt Geukes (Almanya), Ricardo Ferreira (Portekiz)

Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Hande Baladın, Jack-Kisal, Fabris, Voronkova (Simge Aköz, Aybüke Çetinay, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli)

Grupa Azoty Chemik: Oveckova, Cipriano, Korneluk, Brakocevic, Lukasik, Wasilewska (Stenzel, Almeida, Czyrmanska, Polec, Sikorska)

Setler: 21-25, 25-14, 25-20, 25-17

Süre: 105 dakika (26, 21, 33, 25)

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