29 Ekim

Eczacıbaşı evinde çok farklı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Eczacıbaşı evinde çok farklı!
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28 Ekim 2023 23:28
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Çukurova Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Ramazan Çevik, Serap Kuka

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jacj Sinead, Naz Akyol, Gray, BüşraArıcı, Boskovic (Simge Aköz, Hande Baladın, Stevanovic, Yaprak Erkek, Aybüke Özel)

Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Büşra Güneş, Nursevil Gökbudak, Leyva, Yasemin Yıldırım, Fabris (Berin Yıldırım, Ceren Önal, Burcu Yönder, Selin Uygur, Ezgi Bektaş)

Setler: 25-20, 25-17, 25-12

Süre: 74 dakika (27, 26, 21)

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