Eczacıbaşı evinde çok farklı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Çukurova Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Ramazan Çevik, Serap Kuka
Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jacj Sinead, Naz Akyol, Gray, BüşraArıcı, Boskovic (Simge Aköz, Hande Baladın, Stevanovic, Yaprak Erkek, Aybüke Özel)
Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Büşra Güneş, Nursevil Gökbudak, Leyva, Yasemin Yıldırım, Fabris (Berin Yıldırım, Ceren Önal, Burcu Yönder, Selin Uygur, Ezgi Bektaş)
Setler: 25-20, 25-17, 25-12
Süre: 74 dakika (27, 26, 21)
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Ramazan Çevik, Serap Kuka
Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jacj Sinead, Naz Akyol, Gray, BüşraArıcı, Boskovic (Simge Aköz, Hande Baladın, Stevanovic, Yaprak Erkek, Aybüke Özel)
Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Büşra Güneş, Nursevil Gökbudak, Leyva, Yasemin Yıldırım, Fabris (Berin Yıldırım, Ceren Önal, Burcu Yönder, Selin Uygur, Ezgi Bektaş)
Setler: 25-20, 25-17, 25-12
Süre: 74 dakika (27, 26, 21)