Eczacıbaşı Dynavit, Polonya ve Almanya'da hazırlık maçları yapacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında Polonya ve Almanya'da hazırlık maçlarına çıkacak.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-beyazlı ekip, Polonya'da Chemik Police ve Potsdam takımlarıyla hazırlık maçları oynayacak. Eczacıbaşı, Polonya'daki hazırlık turnuvasının ardından Almanya'nın Dresden şehrinde Dresdner takımıyla hazırlık maçları yapacak.



Hazırlık takvimiyle ilgili açıklamasına yer verilen başantrenör Ferhat Akbaş, "Polonya'da başlayıp ardından Almanya'da devam edecek kamp bizim için oldukça faydalı olacak. Avrupa'nın önemli takımlarıyla hazırlık maçları oynayacağız. Chemik Police ve Potsdam, Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz arasında. Dresdner de Almanya'nın çok önemli voleybol kulüplerinden biri. Milli takımda olmayan oyuncularımızın form tutması açısından bu maç takvimini çok faydalı görmekteyiz. Döndüğümüzde de milli takımdan dönen oyuncularımızla tam takım halinde hazırlıklara başlamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.





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