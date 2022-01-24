Dusan Vlahovic, Juventus ile anlaştı!

Fiorentina'da forma giyen ve adı birçok takımla anılan Dusan Vlahovic'in Juventus'la anlaşma sağladığı ifade edildi.



YILLIK 7 MİLYON EURO



La Gazzetta dello Spor'ta yer alan habere göre; genç futbolcu, transferi için Torino ekibiyle 7 milyon euro yıllık maaş karşılığında anlaşmaya vardı. Haberde, Arsenal'in de Vlahovic ile ilgilendiği ancak golcü futbolcunun İngiliz ekibine transfer olmak istemediği belirtildi.



FIORENTINA 70 MİLYON EURO BEKLİYOR



Vlahovic'in Juventus'a Ocak ayı transfer döneminde katılmak istediği, Fiorentina'nın ise 70 milyon euro bonservis beklediği ve bu paranın tamamını nakit olarak istediği aktarıldı. Juventus'un geçtiğimiz hafta Fiorentina'ya Kulusevski ve 35 milyon euro'luk teklif yaptığı ancak bu teklifin reddedildiği hatırlatıldı. Juventus'un şimdi yeni bir teklifle Fiorentina'nın kapısını çalacağı aktarıldı.



BU SEZON 20 GOL ATTI



Bu sezon Fiorentina'da 24 maça çıkan Vlahovic, 20 gol atıp, 2 asist yaptı.



21 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor.





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