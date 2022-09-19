Dünya futbolunun efsane ismi Mersin'de

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Inter Asbaşkanı Javier Zanetti, bir dizi etkinlik için Mersin'e geldi.



Inter Academy Türkiye lansmanına katılmak üzere Mersin'e gelen Javier Zanetti, ayrıca Yenişehir Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenecek bir etkinlikte Mersinli çocuklarla buluşacak.



İtalya'nın en büyük futbol kulüplerinden olan Inter'de asbaşkanlık görevini de yürüten Arjantinli efsane futbolcu, Inter Academy Türkiye'nin Yenişehir'de bulunan tesislerini de gezecek. Javier Zanetti, programı kapsamında Inter Pazarlama Müdürü Barbara Biggi, Inter Academy Teknik Direktörü Marco Monti, Inter Basın Sorumlusu Federica Sala, Uluslararası Etkinlik Uzmanı Stefano Borghi ve Inter antrenörlerinden Valerio Ringoli ile birlikte Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret etti.



Ziyarette Inter Academy Türkiye Yönetici Ortağı Hüseyin Kılavuz ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Asbaşkanı Ali Adalıoğlu da yer aldı. Zanetti,Yenişehir Belediyesi ve Inter Academy Türkiye iş birliğiyle 20 Eylül Salı günü saat 09.00'da Mersin Stadyumu'nda çocuklar ve sevenleriyle bir araya gelecek. Zanetti'yi Yenişehir Belediyesi'nde ağırlayan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Zanetti gibi bir futbol efsanesini Mersin'de çocuklarımızla buluşturmak çok önemli. Çocuklarımızla tanışacak ve bu futbol oynayan bir çocuk için büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Kendisini kentimizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.



Mersin'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Javier Zanetti ise "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Spora ve futbola desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklar için hazırladığımız bir proje var. Ve bununla yakından ilgileniyoruz. Bugün havalimanında beni Yenişehirli çocuklar karşıladı, bu beni çok duygulandırdı ve mutlu etti. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.





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