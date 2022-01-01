Draymond: "Steph, bu neslin Michael Jordan'ı!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, takım arkadaşı Steph Curry'nin "bu neslin Michael Jordan'ı" olduğunu söyledi.



Curry'nin üç sayılık basketlerdeki dominasyonu, ligdeki savunmaların bu atışa yönelik bakışını yıllar içinde değiştirmiş ve her takımın birçok hücum ve savunma şemasını buna göre ayarlamasını sağlamıştı.



"Throwing Bones" isimli programda konuşan Draymond, Curry'nin neden bu neslin Jordan'ı olduğunu şöyle açıkladı:



"Steph sanki bu küçük çocukların MJ'i gibi. Herkes artık uzaktan üçlük sallamak istiyor. Salona girdiğinizde, küçük çocukların 12 metreden şut yolladığını falan görüyorsunuz. İşte bu da Steph Curry ve Klay Thompson etkisi."



Hall of Fame oyuncu Kevin Garnett de kısa süre önce Golden State yıldızını bu dönemin Jordan'ı olarak taçlandırmıştı.



