Golden State Warriors forveti Draymond Green, eski takım arkadaşı Kevin Durant'in tüm zamanların en iyi oyuncusu tartışmalarında yer almamasının sebebini açıkladı.



Phoenix Suns'ın yıldızı Durant, 2016'da Warriors'a katılmış olması nedeniyle kendisini 'GOAT' tartışmalarına dahil etmeyen insanları eleştirerek, son birkaç gündür NBA'in gündeminde yer etmişti.



Green, KD'nin söyledikleri hakkında şu şekilde yorum yaptı:



"Bence KD şimdiye kadar gördüğümüz en iyi skorerlerden biri. KD o kadar kolay sayı buluyor ki, şimdiye kadar hiç kötü şutu olmadı gibi bir durum söz konusu. Ortalama bir gecede size 14 şutta 31 sayı verir.



Tabii ki de 'KD'nin şampiyonlukları gerçek değil' diyenlerden olmayacağım. Buna bir son verin artık. Gerçek olmayan şampiyonluk diye bir şey yoktur."



Ancak Draymond, Warriors'ı 2022 şampiyonluğuna taşıyana kadar Stephen Curry'nin de GOAT tartışmalarına dahil edilmediği gerçeğine dikkat çekti:



"Steph, 2022'de bu takımı şampiyonluğa taşıyıp Finaller MVP'sini kazanana kadar bugün aldığı övgüyü alamamıştı. Bu tartışmalara dahil olmak için Steph'in yaptıklarını yapmanız gerekiyor."



16 sezon boyunca dört takımda forma giyen ve normal sezonda şimdiye dek oynadığı 1.022 maçta 27.4 sayı, 7.0 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarına sahip olan Durant, 13 kez All-Star seçilmiş, Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış, 1 normal sezon MVP ödülü kazanmış, iki kez Finaller MVP'si olmuş ve ayrıca iki NBA şampiyonluğu kazanmıştı.



