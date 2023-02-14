Donovan'dan Westbrook'a "Bulls'a gel" çağrısı!

Chicago Bulls koçu Billy Donovan'ın, yakında serbest kalması beklenen Russell Westbrook'a Bulls'a katılması için mesaj yolladığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Donovan'dan Westbrook'a 'Bulls'a gel' çağrısı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2023 13:35
Chicago Bulls koçu Billy Donovan'ın, yakında serbest kalması beklenen Russell Westbrook'a Bulls'a katılması için mesaj yolladığı iddia edildi.

Bulls'un, son takas gününde Los Angeles Lakers tarafından Utah Jazz'e gönderilen ve bu süreçten beri yeni takımında hiç forma giymemiş olan Russ'ı kadrosuna katmakla ilgilendiği belirtildi.

Yahoo Sports muhabiri Chris Haynes'e göre Donovan, eski oyuncusuna Chicago'nun kendisi için uygun yer olduğuna dair bir mesaj iletti:

"Kapsamlı bir şekilde konuştular mı bilmiyorum, ama bana Donovan'ın Russ'a 'Chicago'ya gelmelisin' şeklinde bir mesaj ilettiği söylendi."

Donovan, Westbrook'un eski takımı Oklahoma City Thunder'da dört yıl eski yıldız oyuncunun koçluğunu yapmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ