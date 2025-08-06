Dominik Livakovic'e Premier Lig'den talip

Fenerbahçe forması giyen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e talip çıktı.



MICHAEL ZETTERER İÇİN TEKLİF YAPILDI



Sky DE'de yer alan habere göre; İngiltere Premier Ligi kulüplerinden West Ham United, Michael Zetterer için Alman kulübü Werder Bremen'e 5 milyon Euro'nun altında bir teklif yaptı.



LIVAKOVIC, WEST HAM'IN LİSTESİNDE



İngiliz kulübünün kaleci adayları listesinde, Fenerbahçe forması giyen Dominik Livaković'in de yer aldığı belirtildi.







