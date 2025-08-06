Fenerbahçe forması giyen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e talip çıktı.
MICHAEL ZETTERER İÇİN TEKLİF YAPILDI
Sky DE'de yer alan habere göre; İngiltere Premier Ligi kulüplerinden West Ham United, Michael Zetterer için Alman kulübü Werder Bremen'e 5 milyon Euro'nun altında bir teklif yaptı.
LIVAKOVIC, WEST HAM'IN LİSTESİNDE
İngiliz kulübünün kaleci adayları listesinde, Fenerbahçe forması giyen Dominik Livaković'in de yer aldığı belirtildi.
Dominik Livakovic'e Premier Lig'den talip
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e Premier Lig kulübü West Ham United talip oldu.
Fenerbahçe forması giyen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e talip çıktı.
Fenerbahçe
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