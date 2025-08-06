05 Ağustos
Hamrun Spartans-Maccabi Tel Aviv
1-2
05 Ağustos
Malmö FF-Kopenhag
0-0
05 Ağustos
Dynamo Kiev-Pafos FC
0-1
05 Ağustos
KF Shkendija-Qarabag FK
0-1
05 Ağustos
Rangers-Viktoria Plzen
3-0
05 Ağustos
Klaksvik-Neman Grodno
2-0
05 Ağustos
Accrington Stanley-Oldham Athletic
3-1
05 Ağustos
Leverkusen-Pisa
3-0
05 Ağustos
Empoli-Sassuolo
0-0
05 Ağustos
N. Forest-Fiorentina
0-0
05 Ağustos
TS Podbeskidzie Bielsko-Biala-Resovia
2-1

Dominik Livakovic'e Premier Lig'den talip

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e Premier Lig kulübü West Ham United talip oldu.

calendar 06 Ağustos 2025 00:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Dominik Livakovic'e Premier Lig'den talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe forması giyen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e talip çıktı.

MICHAEL ZETTERER İÇİN TEKLİF YAPILDI

Sky DE'de yer alan habere göre; İngiltere Premier Ligi kulüplerinden West Ham United, Michael Zetterer için Alman kulübü Werder Bremen'e 5 milyon Euro'nun altında bir teklif yaptı. 

LIVAKOVIC, WEST HAM'IN LİSTESİNDE

İngiliz kulübünün kaleci adayları listesinde, Fenerbahçe forması giyen Dominik Livaković'in de yer aldığı belirtildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.