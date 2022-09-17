Djokovic ile Murray'den Federer'e veda mesajı

Sırp Novak Djokovic ile Büyük Britanyalı Andy Murray, emeklilik kararı alan İsviçreli tenisçi Roger Federer'e veda mesajı yolladı.



İngiltere'nin başkenti Londra'da 23-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Laver Kupası'nın ardından profesyonel kariyerine nokta koyacağını duyuran Federer'e veda mesajı yollayan sporcular kervanına, kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic ile eski dünya 1 numarası Murray de katıldı.



Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Federer'e saygısını sunan Djokovic, "Bu sporda paylaştığımız şeylere bakınca, bu günün gelmesini görmek benim için zor oldu. On yılı aşan inanılmaz anılara ve aramızdaki rekabete baktığım zaman, mükemmelliği başarma ve bunu istikrar ile dürüstlükle birleştirmenin, kariyerini anlatmak için doğru kelimeler olduğunu düşünüyorum. Seni, kort içi ve dışında tanımak ve birlikte uzun yıllar geçireceğimizi bilmek, benim için gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.



Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan ve Laver Kupası'nda Federer'in de yer aldığı Avrupa Takımı'nda mücadele edecek Murray ise İngiltere basınına yaptığı açıklamada, İsviçreli tenisçinin emekliye ayrılmasının, spor için çok üzücü olduğunu vurguladı.



Onunla aynı dönemde korta çıktığını hatırlatan 35 yaşındaki tenisçi, "Bu sporda, büyük turnuvalarda, büyük organizasyonlarda, ona karşı bazıları çok önemli maçlara çıktığım için çok şanslıyım. O dönem, bu kadar şanslı olduğumun farkında değildim ama bugün geçmişe dönüp baktığımda, sayesinde harika anılar biriktirdiğimi görüyorum. Belki çiftler kategorisinde veya bunun gibi başka bir şeyde, onunla yeniden korta çıkma şansına erişebilirim. Bu, gerçekten çok özel bir durum olurdu." ifadelerini kullandı.



Dünyaca ünlü tenisçilerden İspanyol Rafael Nadal, ABD'li Serena Williams ile Billie Jean King, bugünkü dünya 1 numaraları Carlos Alcaraz ile Iga Swiatek, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi ve birçok ünlü sima, Federer'e veda mesajı yollamıştı.





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