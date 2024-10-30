Didier Drogba'dan Heung-min Son için açıklama!

Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan futbol efsanesi Didier Drogba, 2015 yılından beri Tottenham forması giyen Güney Koreli yıldız Heung-min Son'u değerlendirdi.



Fildişi Sahilli yıldız Son için, "Bence onun tek problemi Tottenham'da oynaması. Bu sebeple de kupa kazanamadı. Harika bir oyuncu ama Tottenham gibi bir takımda kalırsanız, pek bir şey kazanamazsınız" dedi.



TOTTENHAM'DA NE YAPTI?



2015/16 sezonunun başında Bayer Leverkusen'den Tottenham'a transfer olan Son, İngiliz ekibinin forması ile toplamda çıktığı 416 karşılaşmada 165 gol ve 86 asistlik performans sergiledi.







