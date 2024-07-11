Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş'ın gündeminde olan Angel Di Maria, Benfica ile olan sözleşmesini Haziran 2025'e kadar yenilemeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
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11 Temmuz 2024 22:41
Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Angel Di Maria için flaş bir gelişme yaşandı.

CNN Portugal'ın haberine göre; Di Maria, kulübü Benfica ile sözleşmesini Haziran 2025'e yenilemeye hazırlanıyor.

İki tarafın görüşmelerde anlaştığı ve işin imzaya kaldığı belirtildi.

Ülkesi ile Copa America'da bulunan yıldız oyuncunun turnuva biter bitmez kulübüne imza atacağı ifade edildi.

49 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 49 resmi maça çıkan Di Maria, bu mücadelelerde 17 gol atıp 15 asist kaydetti.

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