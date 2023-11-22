Dev maçta kazanan Arjantin!

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, Brezilya'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dev maçta kazanan Arjantin!
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22 Kasım 2023 07:49
2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, Brezilya deplasmanına konuk oldu. Maracana'daki maçı Arjantin 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren golü 63. dakikada Nicolas Otamendi attı.

Brezilya'da Joelinton, 81. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Arjantin 15 puana yükseldi. Brezilya, 7 puanda kaldı.

Arjantin, elemelerdeki bir sonraki maçında sahasında Şili'yi ağırlayacak. Brezilya ise yine evinde Ekvador'u ağırlayacak.

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