Derrick Köhn transferine sürpriz engel

Galatasaray'da forma giyen Derrick Köhn'ün Rus ekibi Spartak Moskova'ya transferi konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Rus basınından Championat'ın haberine göre; Alman hükümeti, Alman futbolcuların Rusya'ya transfer olmasına karşı çıkıyor.
Haberde, Alman vatandaşı olan Derrick Köhn'ün bu sebeple transfer için kararsız olduğu ifade edilirken, Spartak Moskova'nın Köhn'den 48 saat içinde karar vermesini istediği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn ikilisine talip oldu. Rus devi, iki oyuncu için toplam 20 + 2 milyon euro teklif sundu.
Kısa süre önce gelen Spartak Moskova'nın teklifinin 13 milyon euro'luk kısmının Kerem Aktürkoğlu, 7 + 2 milyon euroluk kısmının ise Köhn için olduğu öğrenildi.
Rus basınından Championat'ın haberine göre; Alman hükümeti, Alman futbolcuların Rusya'ya transfer olmasına karşı çıkıyor.
Haberde, Alman vatandaşı olan Derrick Köhn'ün bu sebeple transfer için kararsız olduğu ifade edilirken, Spartak Moskova'nın Köhn'den 48 saat içinde karar vermesini istediği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn ikilisine talip oldu. Rus devi, iki oyuncu için toplam 20 + 2 milyon euro teklif sundu.
Kısa süre önce gelen Spartak Moskova'nın teklifinin 13 milyon euro'luk kısmının Kerem Aktürkoğlu, 7 + 2 milyon euroluk kısmının ise Köhn için olduğu öğrenildi.