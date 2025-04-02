Derbinin motivasyonu 'para'

Fenerbahçe cephesi 10 milyon Euro'luk maaş ödemesi yaparken, Galatasaray cephesi tam 16 milyon Euro'yu futbolcuların hesaplarına yatırdı. Artı dev karşılaşma için ekstra prim vaadinde bulunuldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Derbinin motivasyonu 'para'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2025 11:43

İki ezeli rakip arasındaki rekabet bugün Türkiye Kupası'nda yaşanacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev kapışması öncesi teknik direktör ve futbolcuların dışında yönetimler de üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyor.

İki takım idarecileri, takımlarına ekstra motivasyon sağlamak için ellerini ceplerine atmış durumda.

TOPLAM 26 MILYON EURO

Fenerbahçe yönetimi, futbolcuların 10 milyon Euro tutan maaşlarını hesaplara yatırdı. Geçmişe dönük hiçbir alacağı kalmayan sarı-lacivertli oyunculara ayrıca 2 milyon Euro prim vaadinde bulunuldu. 

EKSTRA PRİM KARARI

Galatasaray cephesi ise tam 16 milyon Euro'luk maaş ödemesi gerçekleştirdi. Başkan Dursun Özbek ve arkadaşları da derbinin kazanılması halinde ekstra prim verilmesini kararlaştırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery