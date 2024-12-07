Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.



Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'ndaki derbiye Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.



Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Alex-Oxlade Chamberlain, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Cher Ndour, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.



Serdar Topraktepe, Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın başlangıç kadrosuna göre derbide tek değişikliğe gitti. Topraktepe, Semih Kılıçsoy'u yedeğe çekerken, Al Musrati'yi Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görevlendirdi.



Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan stoperler Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai ise derbinin kadrosunda yer almadı.



MUÇİ GERİ DÖNDÜ



Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Ernest Muçi, tüm kulvarlarda 3 maç sonra kadroya dahil edildi.



Milli maçta sol uyluk iç adalesinden sakatlanan Arnavut futbolcu, ligde Göztepe ile Hatayspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Maccabi Tel Aviv müsabakalarında forma giyememişti.



TOPRAKTEPE'NİN İKİNCİ DERBİSİ



Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, bu ünvanla ikinci derbisine çıktı.



Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Topraktepe, geçen sezon da siyah-beyazlı ekibin başında Fenerbahçe derbisinde görev almıştı.



Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.



"10 ARALIK ŞEHİTLERİ" UNUTULMADI



Beşiktaş Kulübü, 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında şehit düşenleri unutmadı.



Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe derbisi öncesinde ısınmaya "10 Aralık Beşiktaş şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.



10 Aralık 2016'da Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Tüpraş Stadı'nın yakınında gerçekleşen terör saldırısında çok sayıda polis ve vatandaş şehit olmuştu.





MOURINHO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı.



Portekizli teknik direktör, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Gaziantep FK mücadelesine ilk 11'de başlattığı Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri'yi yedek soyundurdu.



Deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'ya ilk 11'de görev verdi.



Beşiktaş derbisinde kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Samet Akaydın, Alexander Djiku ve Filip Kostic'ten oluşturdu. Orta sahada Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues oynarken, hücumda Oğuz Aydın, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin yer aldı. 61 yaşındaki çalıştırıcı, gol yollarında ise Edin Dzeko'yu tercih etti.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK



Fenerbahçe, derbide 3 oyuncusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra bileğinde ağrı yaşayan Mert Hakan Yandaş ve sakatlığını yeni atlatan Çağlar Söyüncü, kadroda yer almadı.



Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet kararıyla Bartuğ Elmaz, kadroya alınmadı.



TADIC, 10 NUMARADA



Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Beşiktaş'a karşı 10 numara pozisyonunda forma giydi.



Teknik direktör Jose Mourinho, Gaziantep FK karşısında bu pozisyonda görev verdiği deneyimli oyuncuyu, Beşiktaş karşısında da aynı yerde oynattı.



DZEKO 11'E DÖNDÜ



Jose Mourinho, gol yollarında Beşiktaş derbisinde Edin Dzeko'ya güvendi.



Sezon başından itibaren Youssef En-Nesyri ile Edin Dzeko'yu dönüşümlü olarak görevlendiren deneyimli teknik adam, zorlu karşılaşmada ilk 11'de Dzeko'yu tercih etti.



En-Nesyri ise kulübede şans bekledi.



OĞUZ YİNE 11'DE



Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Oğuz Aydın, derbiye ilk 11'de başladı.



Ligde son 2 haftada oynanan Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK müsabakalarında etkili bir görüntü ortaya koyan Oğuz, bu performansıyla Beşiktaş karşısında da ilk 11'de görev aldı.



CENGİZ GERİ DÖNDÜ



Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder, Beşiktaş derbisinde kadroya dahil edildi.



Teknik direktör Jose Mourinho, 27 yaşındaki oyuncuyu sakatlığını atlatmasına karşın Gaziantep FK müsabakasında kadroya almamıştı.



CENK TOSUN ESKİ TAKIMINA KARŞI



Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun, eski takımına karşı kadroda yer aldı.



Gaziantepspor'da oynadığı dönemde Beşiktaş'a karşı 6'sı lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta forma giyen Cenk Tosun, 2010-2014 yılları arasında yapılan bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşamıştı.



2014-2015 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olup 2017-2018 sezonunun devre arasında rekor bonservisle İngiltere'nin Everton takımına transfer olan milli futbolcu, 2020-2021 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak gelmişti. Cenk Tosun, 1 yıllık aranın ardından 2022-2023 sezonu öncesinde siyah-beyazlı takımla 2 yıllık sözleşme imzalarken, bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.



Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı ilk kez bir derbi maçta kadroda yer alırken, yedek soyundu.







Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı.Portekizli teknik direktör, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Gaziantep FK mücadelesine ilk 11'de başlattığı Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri'yi yedek soyundurdu.Deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'ya ilk 11'de görev verdi.Beşiktaş derbisinde kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Samet Akaydın, Alexander Djiku ve Filip Kostic'ten oluşturdu. Orta sahada Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues oynarken, hücumda Oğuz Aydın, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin yer aldı. 61 yaşındaki çalıştırıcı, gol yollarında ise Edin Dzeko'yu tercih etti.Fenerbahçe, derbide 3 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra bileğinde ağrı yaşayan Mert Hakan Yandaş ve sakatlığını yeni atlatan Çağlar Söyüncü, kadroda yer almadı.Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet kararıyla Bartuğ Elmaz, kadroya alınmadı.Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Beşiktaş'a karşı 10 numara pozisyonunda forma giydi.Teknik direktör Jose Mourinho, Gaziantep FK karşısında bu pozisyonda görev verdiği deneyimli oyuncuyu, Beşiktaş karşısında da aynı yerde oynattı.Jose Mourinho, gol yollarında Beşiktaş derbisinde Edin Dzeko'ya güvendi.Sezon başından itibaren Youssef En-Nesyri ile Edin Dzeko'yu dönüşümlü olarak görevlendiren deneyimli teknik adam, zorlu karşılaşmada ilk 11'de Dzeko'yu tercih etti.En-Nesyri ise kulübede şans bekledi.Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Oğuz Aydın, derbiye ilk 11'de başladı.Ligde son 2 haftada oynanan Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK müsabakalarında etkili bir görüntü ortaya koyan Oğuz, bu performansıyla Beşiktaş karşısında da ilk 11'de görev aldı.Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder, Beşiktaş derbisinde kadroya dahil edildi.Teknik direktör Jose Mourinho, 27 yaşındaki oyuncuyu sakatlığını atlatmasına karşın Gaziantep FK müsabakasında kadroya almamıştı.Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun, eski takımına karşı kadroda yer aldı.Gaziantepspor'da oynadığı dönemde Beşiktaş'a karşı 6'sı lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta forma giyen Cenk Tosun, 2010-2014 yılları arasında yapılan bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşamıştı.2014-2015 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olup 2017-2018 sezonunun devre arasında rekor bonservisle İngiltere'nin Everton takımına transfer olan milli futbolcu, 2020-2021 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak gelmişti. Cenk Tosun, 1 yıllık aranın ardından 2022-2023 sezonu öncesinde siyah-beyazlı takımla 2 yıllık sözleşme imzalarken, bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı ilk kez bir derbi maçta kadroda yer alırken, yedek soyundu.