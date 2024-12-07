Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Serdar Topraktepe'nin yönetimindeki Beşiktaş, evinde Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, 90+6'da kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'nin 26 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisi sona erdi.
Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş puanını 25'e yükseltirken, 5 maçlık galibiyet serisi Dolmabahçe'de sona eren Fenerbahçe 32 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken, Fenerbahçe evinde Başakşehir'i ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA TEK DEĞİŞİKLİK
Maçın 6. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Hızlı hücumda sol kanattan topu taşıyan Allan Saint-Maximin, ceza alanındaki Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun yakın mesafeden vuruşu üstten auta gitti.
EMİRHAN ÇİZGİDEN ÇIKARDI
Maçın 10. dakikasında Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Edin Dzeko, Mert'ten sıyrılıp vuruşuna yaptı; Emirhan son anda çizgi üstünde topa müdahale etti.
BEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Maçın 29. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Rafa Silva, karşı karşıya pozisyonda Livakovic'i geçemedi, seken topta Immobile'nin vuruşu direğin yanından auta gitti.
TADIC DİREĞİ GEÇEMEDİ
Beşiktaş'ta maçın 32. dakikasında Gedson Fernandes, elle oynadığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Ceza alanı önünde topun başına geçen Tadic'in serbest vuruşu üst direkten auta gitti.
BEŞİKTAŞ'TA MAXIMIN İTİRAZI
Allan Saint-Maximin ile Jonas Svensson arasında yaşanan pozisyona Beşiktaşlılar yoğun itirazlarda bulundu.
Jonas Svensson'un Allan Saint-Maximin'i çektiği gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen faul düdüğünü çalarken, Svensson'un hareketi sonrası sinirlenen Saint-Maximin, rakibini iterek tepki gösterdi.
Bu pozisyon sonrası Beşiktaşlı oyuncular ve tribünler yoğun itirazlarda bulunurken, hakem Mehmet Türkmen pozisyonun ardından Saint-Maximin'i uyardı.
Beşiktaşlı taraftarlar ise pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğini ifade eden paylaşımlar yaparak sosyal medyada tepkilerini gösterdi.
FENERBAHÇE DJIKU İLE ETKİLİ GELDİ
Maçın 45. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Kostic'in ortasında kale ağzından kafayı vuran Djiku'nun vuruşu direğin yanından auta gitti.
DZEKO SONUNU GETİREMEDİ
Maçın 49. dakikasında Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Saint-Maximin'in uzun pasında ceza alanına girmeden topu müthiş kontrol eden ve Emirhan'ı oyundan düşüren Dzeko, karşı karşıya pozisyonda topu auta vurdu.
MOURINHO'DAN İLK DEĞİŞİKLİK
Maçın 68. dakikasında Fenerbahçe'de Saint-Maximin ve Dzeko kenara geldi; Szymanski ve En-Nesyri oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK
Beşiktaş'ta şanssız sakatlıklar yaşayan Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde oyuna devam edemedi.
Mücadelenin 69. dakikasında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un yerine, 70. dakikada Bakhtiyor Zaynutdinov oyuna dâhil oldu.
Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal, Felix Uduokhai ve Gabriel Paulista'nın ardından Tayyip Talha Sanuç sakatlanan bir başka defans oyuncusu oldu
IMMOBILE ATTI, BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Maçın 73. dakikasında Beşiktaş 1-0 öne geçti. Alex Oxlade-Chamberlain'in ortasında savunmadan seken topa ceza alanı içinde dokunan Ciro Immobile, takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş derbiyi 1-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko'nun altıpasın sol çaprazından şutunda top dışarı gitti.
10. dakikada savunmanın arkasına atılan topa kalesini terk ederek çıkan Mert Günok'un ayağı çime takılınca meşin yuvarlağı önünde bulan Dzeko, vuruşunu yaptı. Kaleye doğru giden topun filelerle buluşmasını Emirhan Topçu çizgi üzerinde engelledi.
28. dakikada solda topla buluşan Saint-Maximin, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar taşıyarak şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.
29. dakikada Al Musrati'nin ara pasında topu taşıyarak ceza alanına giren Rafa Silva, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Rafa Silva'nın şutunda, Livakovic gole izin vermedi. Sol çapraza doğru açılan topa bu kez Immobile vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
35. dakikada Tadic'in ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak auta çıktı.
45+2. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Kostic'in soldan kullandığı serbest atışta ceza alanında Djiku'nun kafayla vurduğu top az farkla dışarı gitti.
49. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, orta sahanın biraz ilerisinde taç çizgisine yakın noktadan ceza sahasına uzun pasını gönderdi. Havadan gelen topu şık bir şekilde önüne alan Dzeko'nun kaleci Mert Günok ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oxlade-Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından kale sahasına yerden gönderdiği top, önce Mert Müldür'ün ayağının altına çarptı. Immobile, altıpasın önünde meşin yuvarlağa topuğuyla dokunmak istedi. İtalyan oyuncunun müdahale edemediği top, uzak direğin yanından filelerle buluştu: 1-0.
89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun, ceza sahası içinde topu Tadic'in önüne indirdi. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleci Mert, topu iki hamlede kontrol etti.
90+6. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan ortasında En-Nesyri'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Aynı dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında topu uzun süre sürdükten sonra ceza sahasına giren Muçi'nin çıkardığı şutta kaleci Livakovic gole izin vermedi.
90+6. dakikada Gedson Fernandes, hakemin faul kararının ardından topu sert bir şekilde dışarı vurduğu gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Candaş Elbil
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 70 Zaynutdinov), Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan (Dk. 70 Oxlade-Chamberlain), Rashica (Dk. 78 Ndour), Gedson Fernandes, Rafa Silva (Dk. 90+2 Muçi), Immobile (Dk. 78 Semih Kılıçsoy)
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Dk. 82 Osayi-Samuel), Samet Akaydın, Djiku, Kostic (Dk. 82 İrfan Can Kahveci), Amrabat, Fred (Dk. 82 Cenk Tosun), Oğuz Aydın, Tadic, Saint-Maximin (Dk. 67 Szymanski), Dzeko (Dk. 67 En-Nesyri)
Gol: Dk. 73 Oxlade-Chamberlain (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 90+6 Gedson Fernandes (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 89 Djiku (Fenerbahçe)
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, 90+6'da kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'nin 26 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisi sona erdi.
Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş puanını 25'e yükseltirken, 5 maçlık galibiyet serisi Dolmabahçe'de sona eren Fenerbahçe 32 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken, Fenerbahçe evinde Başakşehir'i ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'ndaki derbiye Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Alex-Oxlade Chamberlain, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Cher Ndour, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Serdar Topraktepe, Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın başlangıç kadrosuna göre derbide tek değişikliğe gitti. Topraktepe, Semih Kılıçsoy'u yedeğe çekerken, Al Musrati'yi Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görevlendirdi.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan stoperler Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai ise derbinin kadrosunda yer almadı.
MUÇİ GERİ DÖNDÜ
Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Ernest Muçi, tüm kulvarlarda 3 maç sonra kadroya dahil edildi.
Milli maçta sol uyluk iç adalesinden sakatlanan Arnavut futbolcu, ligde Göztepe ile Hatayspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Maccabi Tel Aviv müsabakalarında forma giyememişti.
TOPRAKTEPE'NİN İKİNCİ DERBİSİ
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, bu ünvanla ikinci derbisine çıktı.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Topraktepe, geçen sezon da siyah-beyazlı ekibin başında Fenerbahçe derbisinde görev almıştı.
Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.
"10 ARALIK ŞEHİTLERİ" UNUTULMADI
Beşiktaş Kulübü, 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında şehit düşenleri unutmadı.
Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe derbisi öncesinde ısınmaya "10 Aralık Beşiktaş şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.
10 Aralık 2016'da Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Tüpraş Stadı'nın yakınında gerçekleşen terör saldırısında çok sayıda polis ve vatandaş şehit olmuştu.
Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'ndaki derbiye Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Alex-Oxlade Chamberlain, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Cher Ndour, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Serdar Topraktepe, Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın başlangıç kadrosuna göre derbide tek değişikliğe gitti. Topraktepe, Semih Kılıçsoy'u yedeğe çekerken, Al Musrati'yi Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görevlendirdi.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan stoperler Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai ise derbinin kadrosunda yer almadı.
MUÇİ GERİ DÖNDÜ
Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Ernest Muçi, tüm kulvarlarda 3 maç sonra kadroya dahil edildi.
Milli maçta sol uyluk iç adalesinden sakatlanan Arnavut futbolcu, ligde Göztepe ile Hatayspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Maccabi Tel Aviv müsabakalarında forma giyememişti.
TOPRAKTEPE'NİN İKİNCİ DERBİSİ
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, bu ünvanla ikinci derbisine çıktı.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Topraktepe, geçen sezon da siyah-beyazlı ekibin başında Fenerbahçe derbisinde görev almıştı.
Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.
"10 ARALIK ŞEHİTLERİ" UNUTULMADI
Beşiktaş Kulübü, 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında şehit düşenleri unutmadı.
Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe derbisi öncesinde ısınmaya "10 Aralık Beşiktaş şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.
10 Aralık 2016'da Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Tüpraş Stadı'nın yakınında gerçekleşen terör saldırısında çok sayıda polis ve vatandaş şehit olmuştu.
MOURINHO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı.FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI
Portekizli teknik direktör, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Gaziantep FK mücadelesine ilk 11'de başlattığı Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri'yi yedek soyundurdu.
Deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'ya ilk 11'de görev verdi.
Beşiktaş derbisinde kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Samet Akaydın, Alexander Djiku ve Filip Kostic'ten oluşturdu. Orta sahada Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues oynarken, hücumda Oğuz Aydın, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin yer aldı. 61 yaşındaki çalıştırıcı, gol yollarında ise Edin Dzeko'yu tercih etti.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, derbide 3 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra bileğinde ağrı yaşayan Mert Hakan Yandaş ve sakatlığını yeni atlatan Çağlar Söyüncü, kadroda yer almadı.
Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet kararıyla Bartuğ Elmaz, kadroya alınmadı.
TADIC, 10 NUMARADA
Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Beşiktaş'a karşı 10 numara pozisyonunda forma giydi.
Teknik direktör Jose Mourinho, Gaziantep FK karşısında bu pozisyonda görev verdiği deneyimli oyuncuyu, Beşiktaş karşısında da aynı yerde oynattı.
DZEKO 11'E DÖNDÜ
Jose Mourinho, gol yollarında Beşiktaş derbisinde Edin Dzeko'ya güvendi.
Sezon başından itibaren Youssef En-Nesyri ile Edin Dzeko'yu dönüşümlü olarak görevlendiren deneyimli teknik adam, zorlu karşılaşmada ilk 11'de Dzeko'yu tercih etti.
En-Nesyri ise kulübede şans bekledi.
OĞUZ YİNE 11'DE
Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Oğuz Aydın, derbiye ilk 11'de başladı.
Ligde son 2 haftada oynanan Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK müsabakalarında etkili bir görüntü ortaya koyan Oğuz, bu performansıyla Beşiktaş karşısında da ilk 11'de görev aldı.
CENGİZ GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder, Beşiktaş derbisinde kadroya dahil edildi.
Teknik direktör Jose Mourinho, 27 yaşındaki oyuncuyu sakatlığını atlatmasına karşın Gaziantep FK müsabakasında kadroya almamıştı.
CENK TOSUN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun, eski takımına karşı kadroda yer aldı.
Gaziantepspor'da oynadığı dönemde Beşiktaş'a karşı 6'sı lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta forma giyen Cenk Tosun, 2010-2014 yılları arasında yapılan bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
2014-2015 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olup 2017-2018 sezonunun devre arasında rekor bonservisle İngiltere'nin Everton takımına transfer olan milli futbolcu, 2020-2021 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak gelmişti. Cenk Tosun, 1 yıllık aranın ardından 2022-2023 sezonu öncesinde siyah-beyazlı takımla 2 yıllık sözleşme imzalarken, bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı ilk kez bir derbi maçta kadroda yer alırken, yedek soyundu.
Portekizli teknik direktör, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Gaziantep FK mücadelesine ilk 11'de başlattığı Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri'yi yedek soyundurdu.
Deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'ya ilk 11'de görev verdi.
Beşiktaş derbisinde kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Samet Akaydın, Alexander Djiku ve Filip Kostic'ten oluşturdu. Orta sahada Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues oynarken, hücumda Oğuz Aydın, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin yer aldı. 61 yaşındaki çalıştırıcı, gol yollarında ise Edin Dzeko'yu tercih etti.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, derbide 3 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra bileğinde ağrı yaşayan Mert Hakan Yandaş ve sakatlığını yeni atlatan Çağlar Söyüncü, kadroda yer almadı.
Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet kararıyla Bartuğ Elmaz, kadroya alınmadı.
TADIC, 10 NUMARADA
Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Beşiktaş'a karşı 10 numara pozisyonunda forma giydi.
Teknik direktör Jose Mourinho, Gaziantep FK karşısında bu pozisyonda görev verdiği deneyimli oyuncuyu, Beşiktaş karşısında da aynı yerde oynattı.
DZEKO 11'E DÖNDÜ
Jose Mourinho, gol yollarında Beşiktaş derbisinde Edin Dzeko'ya güvendi.
Sezon başından itibaren Youssef En-Nesyri ile Edin Dzeko'yu dönüşümlü olarak görevlendiren deneyimli teknik adam, zorlu karşılaşmada ilk 11'de Dzeko'yu tercih etti.
En-Nesyri ise kulübede şans bekledi.
OĞUZ YİNE 11'DE
Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Oğuz Aydın, derbiye ilk 11'de başladı.
Ligde son 2 haftada oynanan Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK müsabakalarında etkili bir görüntü ortaya koyan Oğuz, bu performansıyla Beşiktaş karşısında da ilk 11'de görev aldı.
CENGİZ GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder, Beşiktaş derbisinde kadroya dahil edildi.
Teknik direktör Jose Mourinho, 27 yaşındaki oyuncuyu sakatlığını atlatmasına karşın Gaziantep FK müsabakasında kadroya almamıştı.
CENK TOSUN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun, eski takımına karşı kadroda yer aldı.
Gaziantepspor'da oynadığı dönemde Beşiktaş'a karşı 6'sı lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta forma giyen Cenk Tosun, 2010-2014 yılları arasında yapılan bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
2014-2015 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olup 2017-2018 sezonunun devre arasında rekor bonservisle İngiltere'nin Everton takımına transfer olan milli futbolcu, 2020-2021 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak gelmişti. Cenk Tosun, 1 yıllık aranın ardından 2022-2023 sezonu öncesinde siyah-beyazlı takımla 2 yıllık sözleşme imzalarken, bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı ilk kez bir derbi maçta kadroda yer alırken, yedek soyundu.
Maçın 6. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Hızlı hücumda sol kanattan topu taşıyan Allan Saint-Maximin, ceza alanındaki Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun yakın mesafeden vuruşu üstten auta gitti.
EMİRHAN ÇİZGİDEN ÇIKARDI
Maçın 10. dakikasında Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Edin Dzeko, Mert'ten sıyrılıp vuruşuna yaptı; Emirhan son anda çizgi üstünde topa müdahale etti.
BEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Maçın 29. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Rafa Silva, karşı karşıya pozisyonda Livakovic'i geçemedi, seken topta Immobile'nin vuruşu direğin yanından auta gitti.
TADIC DİREĞİ GEÇEMEDİ
Beşiktaş'ta maçın 32. dakikasında Gedson Fernandes, elle oynadığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Ceza alanı önünde topun başına geçen Tadic'in serbest vuruşu üst direkten auta gitti.
BEŞİKTAŞ'TA MAXIMIN İTİRAZI
Allan Saint-Maximin ile Jonas Svensson arasında yaşanan pozisyona Beşiktaşlılar yoğun itirazlarda bulundu.
Jonas Svensson'un Allan Saint-Maximin'i çektiği gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen faul düdüğünü çalarken, Svensson'un hareketi sonrası sinirlenen Saint-Maximin, rakibini iterek tepki gösterdi.
Bu pozisyon sonrası Beşiktaşlı oyuncular ve tribünler yoğun itirazlarda bulunurken, hakem Mehmet Türkmen pozisyonun ardından Saint-Maximin'i uyardı.
Beşiktaşlı taraftarlar ise pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğini ifade eden paylaşımlar yaparak sosyal medyada tepkilerini gösterdi.
FENERBAHÇE DJIKU İLE ETKİLİ GELDİ
Maçın 45. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Kostic'in ortasında kale ağzından kafayı vuran Djiku'nun vuruşu direğin yanından auta gitti.
DZEKO SONUNU GETİREMEDİ
Maçın 49. dakikasında Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Saint-Maximin'in uzun pasında ceza alanına girmeden topu müthiş kontrol eden ve Emirhan'ı oyundan düşüren Dzeko, karşı karşıya pozisyonda topu auta vurdu.
MOURINHO'DAN İLK DEĞİŞİKLİK
Maçın 68. dakikasında Fenerbahçe'de Saint-Maximin ve Dzeko kenara geldi; Szymanski ve En-Nesyri oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK
Beşiktaş'ta şanssız sakatlıklar yaşayan Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde oyuna devam edemedi.
Mücadelenin 69. dakikasında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un yerine, 70. dakikada Bakhtiyor Zaynutdinov oyuna dâhil oldu.
Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal, Felix Uduokhai ve Gabriel Paulista'nın ardından Tayyip Talha Sanuç sakatlanan bir başka defans oyuncusu oldu
IMMOBILE ATTI, BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Maçın 73. dakikasında Beşiktaş 1-0 öne geçti. Alex Oxlade-Chamberlain'in ortasında savunmadan seken topa ceza alanı içinde dokunan Ciro Immobile, takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş derbiyi 1-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko'nun altıpasın sol çaprazından şutunda top dışarı gitti.
10. dakikada savunmanın arkasına atılan topa kalesini terk ederek çıkan Mert Günok'un ayağı çime takılınca meşin yuvarlağı önünde bulan Dzeko, vuruşunu yaptı. Kaleye doğru giden topun filelerle buluşmasını Emirhan Topçu çizgi üzerinde engelledi.
28. dakikada solda topla buluşan Saint-Maximin, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar taşıyarak şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.
29. dakikada Al Musrati'nin ara pasında topu taşıyarak ceza alanına giren Rafa Silva, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Rafa Silva'nın şutunda, Livakovic gole izin vermedi. Sol çapraza doğru açılan topa bu kez Immobile vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
35. dakikada Tadic'in ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak auta çıktı.
45+2. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Kostic'in soldan kullandığı serbest atışta ceza alanında Djiku'nun kafayla vurduğu top az farkla dışarı gitti.
49. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, orta sahanın biraz ilerisinde taç çizgisine yakın noktadan ceza sahasına uzun pasını gönderdi. Havadan gelen topu şık bir şekilde önüne alan Dzeko'nun kaleci Mert Günok ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oxlade-Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından kale sahasına yerden gönderdiği top, önce Mert Müldür'ün ayağının altına çarptı. Immobile, altıpasın önünde meşin yuvarlağa topuğuyla dokunmak istedi. İtalyan oyuncunun müdahale edemediği top, uzak direğin yanından filelerle buluştu: 1-0.
89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun, ceza sahası içinde topu Tadic'in önüne indirdi. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleci Mert, topu iki hamlede kontrol etti.
90+6. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan ortasında En-Nesyri'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Aynı dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında topu uzun süre sürdükten sonra ceza sahasına giren Muçi'nin çıkardığı şutta kaleci Livakovic gole izin vermedi.
90+6. dakikada Gedson Fernandes, hakemin faul kararının ardından topu sert bir şekilde dışarı vurduğu gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Candaş Elbil
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 70 Zaynutdinov), Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan (Dk. 70 Oxlade-Chamberlain), Rashica (Dk. 78 Ndour), Gedson Fernandes, Rafa Silva (Dk. 90+2 Muçi), Immobile (Dk. 78 Semih Kılıçsoy)
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Dk. 82 Osayi-Samuel), Samet Akaydın, Djiku, Kostic (Dk. 82 İrfan Can Kahveci), Amrabat, Fred (Dk. 82 Cenk Tosun), Oğuz Aydın, Tadic, Saint-Maximin (Dk. 67 Szymanski), Dzeko (Dk. 67 En-Nesyri)
Gol: Dk. 73 Oxlade-Chamberlain (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 90+6 Gedson Fernandes (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 89 Djiku (Fenerbahçe)