Deniz Öncü eski takımına geri döndü

Milli motosikletçi Deniz Öncü, eski takımı Red Bull KTM Ajo ile 2023 sezonu için anlaştı.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Red Bull KTM Ajo takımı 2023 sezonu için Moto3 kadrosunu onayladı.



Deniz Öncü'nün Moto3 Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü sezonunda Red Bull KTM Ajo takımıyla pistlerde yer alacağı aktarıldı.



Milli sürücü, geride kalan sezon Red Bull KTM Tech3 takımı adına mücadele etmişti.



Takımın hedefinin 2023 yılında Deniz Öncü ile şampiyonluk olduğu belirtildi.





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