Denes Dibusz: 'Fenerbahçe bizi şaşırtmadı'





"ÇOK FAZLA İTİŞ KAKIŞ VE SÖZLÜ TARTIŞMA VARDI"



UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Ferençvaroş'ta kaleci Denes Dibusz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Son birkaç dakika futbolla ilgili değildi, çok fazla itiş kakış ve sözlü tartışma vardı, bu yüzden hakem maçı bitirdiğinde sevindim, çünkü bir puanla yetinebiliriz." dedi.





Mücadeleyi değerlendiren Dibusz,Açıklamalarına devam eden 35 yaşındaki kaleci,ifadelerini kullandı.