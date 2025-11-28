27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
2-2
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
1-1
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
0-1
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
2-0
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
2-1
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
2-1
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
1-0
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
3-1
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
4-1
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
1-3
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
2-1
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
1-0
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
1-1
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
0-0
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
1-0
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
2-1
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
1-2
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
2-0
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
2-0
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
3-2
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
2-1
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
0-0
27 Kasım
PAOK-Brann
1-1
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
2-1
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
4-0
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
2-1
27 Kasım
FC Porto-Nice
3-0
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
4-1
27 Kasım
Genk-Basel
2-1
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
3-0
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
0-6
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
1-0
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
2-1
27 Kasım
Rangers-Braga
1-1
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
0-4
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
0-1

Denes Dibusz: "Fenerbahçe bizi şaşırtmadı"

Fenerbahçe ile Kadıköy'de 1-1 berabere kalan Ferençvaroş'ta kaleci Denes Dibusz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Ferençvaroş'ta kaleci Denes Dibusz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. 

"ÇOK FAZLA İTİŞ KAKIŞ VE SÖZLÜ TARTIŞMA VARDI"

Mücadeleyi değerlendiren  Dibusz, "Son birkaç dakika futbolla ilgili değildi, çok fazla itiş kakış ve sözlü tartışma vardı, bu yüzden hakem maçı bitirdiğinde sevindim, çünkü bir puanla yetinebiliriz." dedi. 

"FENERBAHÇE BİZİ ŞAŞIRTMADI"

Açıklamalarına devam eden 35 yaşındaki kaleci, "Çok disiplinliydik ve hazırlandığımız şeyi elde ettik, neyse ki bizi şaşırtamadılar. Tabii ki, pozisyonlar yaratabilecek kalitede bir takımlar. Oraya geldiklerinde cesurca şut attılar, topu kaleye taşımak istemediler. Genel olarak çok iyi bir performans sergiledik, maç güzeldi, iyi anlarımız oldu. İlk yarının sonunda iki kez direğe çarpan topumuzla öne geçebilirdik, ancak Barni'nin golünden sonra çok çabuk eşitliği sağlamaları üzücü oldu. Yedek oyuncuları sayesinde hem dinamik hem de stil olarak değişebildiler ve o zamanlar, örneğin direk vuruşunda, zor anlar yaşadık, ama bunun dışında iyi kapattık, yürekten mücadele ettik, herkes üzerine düşeni yaptı, böylece bir puanı hak ettik." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
