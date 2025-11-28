Denes Dibusz: 'Fenerbahçe bizi şaşırtmadı'

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Ferençvaroş'ta kaleci Denes Dibusz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"ÇOK FAZLA İTİŞ KAKIŞ VE SÖZLÜ TARTIŞMA VARDI"
Mücadeleyi değerlendiren Dibusz, "Son birkaç dakika futbolla ilgili değildi, çok fazla itiş kakış ve sözlü tartışma vardı, bu yüzden hakem maçı bitirdiğinde sevindim, çünkü bir puanla yetinebiliriz." dedi.
"FENERBAHÇE BİZİ ŞAŞIRTMADI"
Açıklamalarına devam eden 35 yaşındaki kaleci, "Çok disiplinliydik ve hazırlandığımız şeyi elde ettik, neyse ki bizi şaşırtamadılar. Tabii ki, pozisyonlar yaratabilecek kalitede bir takımlar. Oraya geldiklerinde cesurca şut attılar, topu kaleye taşımak istemediler. Genel olarak çok iyi bir performans sergiledik, maç güzeldi, iyi anlarımız oldu. İlk yarının sonunda iki kez direğe çarpan topumuzla öne geçebilirdik, ancak Barni'nin golünden sonra çok çabuk eşitliği sağlamaları üzücü oldu. Yedek oyuncuları sayesinde hem dinamik hem de stil olarak değişebildiler ve o zamanlar, örneğin direk vuruşunda, zor anlar yaşadık, ama bunun dışında iyi kapattık, yürekten mücadele ettik, herkes üzerine düşeni yaptı, böylece bir puanı hak ettik." ifadelerini kullandı.
