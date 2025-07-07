Demir Ege, Solskjaer'in gözdesi oldu

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürerken genç futbolcu Demir Ege Tıknaz, Avusturya kampında performansıyla teknik heyetten tam not aldı. Solskjaer, genç oyuncuya yeni sezonda ciddi süreler vermeyi planlıyor.
Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık geçiren Demir Ege Tıknaz, kulübün 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu karşılayamaması nedeniyle Beşiktaş'a geri döndü. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini uzatan 20 yaşındaki orta saha, yeni sezon kampında teknik heyetin beğenisini kazandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, genç oyuncunun çalışma temposundan ve saha içi disiplininden oldukça memnun kaldı. Norveçli çalıştırıcının, yeni sezonda Demir Ege'ye rotasyonda ciddi rol vereceği öğrenildi.