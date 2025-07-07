Demir Ege, Solskjaer'in gözdesi oldu

Beşiktaş'ın genç yıldızı Demir Ege Tıknaz, Avusturya kampında performansıyla Solskjaer'in gözüne girdi. Norveçli teknik adam, yeni sezonda genç oyuncuya şans vermeyi planlıyor.

calendar 07 Temmuz 2025 13:50
Haber: Sabah
Demir Ege, Solskjaer'in gözdesi oldu
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürerken genç futbolcu Demir Ege Tıknaz, Avusturya kampında performansıyla teknik heyetten tam not aldı. Solskjaer, genç oyuncuya yeni sezonda ciddi süreler vermeyi planlıyor.

Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık geçiren Demir Ege Tıknaz, kulübün 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu karşılayamaması nedeniyle Beşiktaş'a geri döndü. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini uzatan 20 yaşındaki orta saha, yeni sezon kampında teknik heyetin beğenisini kazandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, genç oyuncunun çalışma temposundan ve saha içi disiplininden oldukça memnun kaldı. Norveçli çalıştırıcının, yeni sezonda Demir Ege'ye rotasyonda ciddi rol vereceği öğrenildi. 



 
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