Defne Kurt, 4 günde 3 kez Dünya Şampiyonu!

Singapur'da devam eden Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt, altın madalya kazandı.Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Defne Kurt, 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde 1.03.91'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.Defne Kurt, elde ettiği dereceyle Avrupa rekorunun da yeni sahibi olmayı başardı.Milli sporcu, aynı şampiyonadaki üçüncü altın madalyasını aldı.Defne, 21 Eylül'de yapılan kadınlar 50 metre serbest S10 kategorisinde de 27.21'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi olmuştu.Tarih yazan milli sporcumuz Defne, 22 Eylül'de de Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi kadınlar 200m bireysel karışık S10 kategorisinde temsil etti ve 2:28.30'luk derecesiyle 2. altın madalyasını kazandı.Aynı Dünya şampiyonasında 4 günde 3 altın madalya kazanan Ay - Yıldızlı yüzücümüz böylece bunu başaran ilk sporcumuz oldu.