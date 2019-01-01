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Davis Bertans, üç takımdan ilgi görebilir!

Washington Wizards forveti Davis Bertans'ın, serbest oyuncu olduğunda Atlanta Hawks, New York Knicks ve Phoenix Suns'tan ilgi görmesinin beklendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards forveti Davis Bertans'ın, serbest oyuncu olduğunda Atlanta Hawks, New York Knicks ve Phoenix Suns'tan ilgi görmesinin beklendiği iddia edildi.

Wizards genel menajeri Tommy Sheppard, önceliklerinin Bertans'ı takımda tutmak olduğunu birkaç kez belirtmişti.

NBC Sports Washington'dan Chase Hughes, Bertans ile ilgilenebilecek ekipleri şu şekilde kaleme aldı:

"NBC Sports Washington, Hawks, Knicks ve Suns'ın onu takip etmesini beklediğini ve Atlanta'nın özellikle agresif bir şekilde hareket edeceğini öğrendi.

NBC Sports Washington'a göre daha düşük bir maaş sınırı miktarı, Wizards'ın harcayacağı daha az para anlamına geliyor, ancak Bertans'ı tutmak için oldukça motive olmuş durumdalar.

Bertans'ın nihayetinde ortalama yıllık değerde ne alacağı belirsiz, ancak lig kaynakları hala, The Athletic'in lig kapanmadan önce Aralık ayında bildirdiği gibi, yıllık 15-20 milyon dolar aralığında kazanmasını bekliyor."

Bertans, 2019-20 sezonunda Wizards için 54 maça çıkmıştı. Çapraz bağlarını iki kez kopardığı ve serbest oyuncu döneminden önce sakatlanmaktan korktuğu için, Disney bubble'ında oynamamayı seçmişti.

Bertans'ın, kariyerinin en büyük NBA sözleşmesini alması bekleniyor. 2019-20 sezonunda 15.4 sayı, 4.5 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları ile oynamıştı.


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