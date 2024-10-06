David Okereke: "Bir puan için mutluyum"

Gaziantep FK'de David Okereke, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
David Okereke: 'Bir puan için mutluyum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2024 22:39
Gaziantep FK'de David Okereke, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamada bulundu.

David Okereke yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün önemli olan takım mücadelesiydi, takım ruhuydu. Bu nedenle 1 puan için mutluyum. Biz kendi işimize bakıyoruz. Ofansif anlamda daha iyi olabilirdik. Defansif olarak çok iyiydik. Kompakt durduk ve Beşiktaş'a çok şans vermedik."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery