David Okereke: 'Bir puan için mutluyum'

Gaziantep FK'de David Okereke, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamada bulundu.



David Okereke yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün önemli olan takım mücadelesiydi, takım ruhuydu. Bu nedenle 1 puan için mutluyum. Biz kendi işimize bakıyoruz. Ofansif anlamda daha iyi olabilirdik. Defansif olarak çok iyiydik. Kompakt durduk ve Beşiktaş'a çok şans vermedik."



