NBA'in yıldız oyun kurucularından Damian Lillard, kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Portland Trail Blazers'a geri dönüyor.Dokuz kez All-Star seçilen Lillard, ilk 11 sezonunu geçirdiği Blazers ile yeniden sözleşme imzalamaya hazırlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, taraflardeğerinde bir anlaşma üzerinde son detayları görüşüyor. Söz konusu kontratta 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu ile tam kapsamlı bir takas edilmeme maddesi yer alıyor.Gazeteci Marc Stein'in haberine göre, Lillard bu sözleşmeyle birlikte LeBron James'in ardından aktif oyuncular arasında tamhakkına sahip olan ikinci isim olacak.Ancak Lillard'ın, geçtiğimiz sezonformasıyla ilk turda yaşadığınedeniyle önümüzdeki sezonu kaçırması bekleniyor. Charania, oyuncunun bu süreçteodaklanacağını belirtti.Portland, yıldız guardını EylülMilwaukee'ye takas etmişti. Ancak Lillard'ın Bucks'taki iki sezonuve takım, her iki sezonda da ilk turu geçemedi. Sakatlığının ardından Milwaukee, Lillard'ı serbest bırakarak kalanmilyon dolarlıkkararı aldı. Bu hamleyle, Myles Turner'ın transferi için maaş boşluğu yaratıldı.Charania'ya göre, Damian Lillard, önümüzdeki iki sezon boyunca Blazers ve Bucks'tan toplamdakazanacak.2012 NBA Draftı'nda Weber State Üniversitesi'nden 6. sıradan seçilen Lillard, Portland'daki ilk döneminde Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış, yedi kez All-NBA takımlarına seçilmişti.tarihindeatan vesahip oyuncu olan Lillard, aynı zamandada kulüp rekorunun sahibi. Asist kategorisinde ikinci, oynadığı maç sayısında ise üçüncü sırada yer alıyor.Lillard, Portland formasıyla ilk 11 sezonunda takımı sekiz kez play-off'a taşıdı. Bu süreçte en dikkat çeken başarı ise 2019'daki Batı Konferansı finaline yükselmekti. Ancak Lillard, 2024-25 sezonunu 36 galibiyet – 46 mağlubiyetle tamamlayan ve 2021'den bu yana play-off'a kalamayan bir takıma geri dönüyor.Yıldız oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Los Angeles Lakers,vegibi güçlü organizasyonlar da yer alıyordu. Ancak Lillard tercihini, NBA kariyerinin simgesi haline geldiği Portland'dan yana kullandı.