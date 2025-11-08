Crystal Palace, Galatasaraylı Singo'yu yakın takibe aldı!

Sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Wilfried Singo, Galatasaray formasıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Savunmadaki etkili performansı ve fizik gücüyle öne çıkan 24 yaşındaki Fildişili futbolcu, sakatlığını atlatarak Ajax karşısında 3-0 kazanılan maçta sahalara geri dönmüştü.

CRYSTAL PALACE GÖZLEMCİ GÖNDERDİ

Takvim'in haberine göre, Premier Lig ekibi Crystal Palace, başarılı savunmacıyı yakından takip etmeye başladı. İngiliz ekibinin, Singo'yu izlemek için Galatasaray'ın son maçına gözlemci gönderdiği ve oyuncunun performansını önümüzdeki haftalarda da değerlendireceği belirtildi.

Crystal Palace yönetiminin, Singo'nun beğenilmesi halinde devre arası veya sezon sonunda transfer için adım atabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray formasıyla bu sezon 8 maça çıkan Singo, 1 asistlik katkı sağladı.