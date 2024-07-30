San Antonio Spurs'ün tecrübeli oyuncusu Chris Paul, takım arkadaşı Victor Wembanyama'nın NBA'de başarabileceklerine gerçekçi bir tavan koyulabileceğini düşünmediğini söyledi.



Paul, Wemby'nin bir oyuncu olarak ne kadar gelişebileceğine dair bir tavan olmadığını şu sözleriyle açıkladı:



"Bence potansiyelinin bir tavanı yok. Bunu daha önce de söylemiştim, kendisi geçen yıl ona karşı oynadığımız bir maçtan sonra onu savunmanın ve üzerinden şut atmaya çalışmanın ne kadar garip olduğunu konuştuğumuz adamlardan biriydi. Ancak bu size oyunun nasıl geliştiğini de gösteriyor. Amerikalı oyunculardan Avrupalı oyunculara karşı bir takdir duygusu var."



Paul, oyunun uluslararası çapta inanılmaz gelişimini, özellikle de daha önce NBA'de karşı karşıya geldiği bir oyuncu olan başantrenörleri Vassilis Spanoulis olan Yunan milli takımını gördüğünde anladığını belirtti:



"Geçen gün Yunanistan maçını izliyordum ve Spanoulis'i antrenör olarak gördüm. Onun oynadığı zamanları hatırlayacak kadar uzun süredir oynuyorum. Onun adını taşıyan NBA setleri var ve şimdi de kendisi Yunan milli takımını çalıştırıyor. Oyunun bu denli gelişmeye devam ettiğini görmek harika ve bu da çocuğum yaşındakilerin daha da iyi olmaya devam etmesi gerektiğini gösteriyor."



Wembanyama, maç başına ortalama 21,4 sayı, 10,6 ribaund, 3,9 asist, 3,6 blok ve 1,2 top çalma ile tarihi bir çaylak sezonunu tamamlamış ve aynı sezonda hem savunma ilk beşine seçilip, hem Yılın Savunmacısı ödülü finalisti olup aynı zamanda da Yılın Çaylağı ödülünü oy birliğiyle kazanan sadece altıncı oyuncu olmuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU