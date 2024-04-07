Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü, Kocaelispor'u konuk etti.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.
Karşılaşmanın 3. dakikasında ev sahibi takım Geraldo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 72. dakikada Giorgi Beridze'nin golüyle skoru eşitledi.
1-1 eşitlikle sona eren mücadelenin ardından 4. sıradaki Çorum FK ile 5. sıradaki Kocaelispor puanlarını 49'a yükseltti.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.
Karşılaşmanın 3. dakikasında ev sahibi takım Geraldo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 72. dakikada Giorgi Beridze'nin golüyle skoru eşitledi.
1-1 eşitlikle sona eren mücadelenin ardından 4. sıradaki Çorum FK ile 5. sıradaki Kocaelispor puanlarını 49'a yükseltti.
Gelecek hafta Çorum FK, Altay'a konuk olacak. Kocaelispor ise Giresunspor'u ağırlayacak.
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