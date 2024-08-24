Çorum FK'de Bandırmaspor maçında 3 eksik!

Çorum FK, pazar günü Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak

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Çorum FK'de Bandırmaspor maçında 3 eksik!
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24 Ağustos 2024 12:55
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında pazar günü deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Ali Özer, yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Kabongo Kasongo ve Suat Kaya, Bandırmaspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligde 1'er mağlubiyet ve beraberliği bulunan Çorum FK, karşılaşmaya ilk galibiyetini almak için çıkacak.

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