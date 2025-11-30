30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
17:00
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
16:30
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
16:30
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
14:15
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
17:00
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
17:00
30 Kasım
Lecce-Torino
14:30
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
16:00
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
17:05
30 Kasım
N. Forest-Brighton
17:05
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
17:05
30 Kasım
C.Palace-M. United
15:00
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
17:30
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
16:00
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
13:30
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
13:30
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Cooper Flagg NBA tarihine geçti: 35 sayı atan en genç oyuncu

Dallas Mavericks'in çaylak yıldızı Cooper Flagg, Clippers karşısında attığı 35 sayıyla LeBron James'in rekorunu kırarak NBA tarihinde bu sayıya ulaşan en genç oyuncu oldu. Pistons ise Miami Heat'i deplasmanda yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.

30 Kasım 2025 11:06
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Cooper Flagg NBA tarihine geçti: 35 sayı atan en genç oyuncu


Dallas Mavericks'in çaylak oyuncusu Cooper Flagg, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bir maçta 35 sayı atan en genç basketbolcu oldu.
 
Intuit Dome'da Los Angeles Clippers'a konuk olan Mavericks, 114-110 galip gelerek sezonun 6. galibiyetini aldı.
 
NBA draftının 1 numarası Flagg, kariyer rekoru kırdığı karşılaşmayı 35 sayı, 8 ribauntla tamamlayarak lig tarihine geçti. LeBron James'in rekorunu ele geçiren 18 yaşındaki Flagg, NBA tarihinde bir maçta 35 sayıya ulaşan en genç oyuncu oldu. ABD'li çaylak oyuncu, LeBron James ile birlikte lig tarihinde 19 yaşına girmeden önce bir maçta 30 ve üstü sayı atan diğer bir isim olmayı başardı.
 
Mavericks'te Flagg'in yanı sıra Klay Thompson 23 ve Naji Marshall 18 sayıyla oynadı.
 
Art arda 4 olmak üzere 15. yenilgisini yaşayan Clippers'ta Kawhi Leonard 30 ve James Harden 29 sayı üretti.
 
- Pistons, Heat'in 6 maçlık galibiyet serisini bitirdi
 
Detroit Pistons, deplasmanda Miami Heat'i 138-135 yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.
 
Kaseya Center'da oynanan karşılaşmada Cade Cunningham 29 sayı, 8 asist ve Tobias Harris 26 sayı, 4 ribauntla Pistons'a galibiyeti getirdi.
 
İki maç sonra kazanarak 16 galibiyete ulaşan Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Duncan Robinson 18, Paul Reed 13 sayı kaydetti.
 
Andrew Wiggins'in 31 ve Norman Powell'ın 28 sayısı, Doğu Konferansı 4'üncüsü Heat'in 7. mağlubiyetini engelleyemedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
