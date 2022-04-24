Cihat Arslan: 'Soyunma odasında kavga çıktı'

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Karşılaşmayla ilgili konuşan Cihat Arslan "Pozisyonların hiçbirini izleyemedim. Kendi gözlemlerimle söylüyorum, kırmızı kart bize çok ağır geldi. Ne yaptığını bilen, organize bir takıma karşı oynarken, bir kişi eksik kalmak canımızı yaktı. Sonra Karim'in girip Azu'nun çıkması ile oyuna farklı bir şey geldi ama yine yeterli olmadı." dedi.



Açıklamalarına devam eden Cihat Arslan "Devre arasında oyuncularımız arasında hır, gür çıktı. Biz de içeride biraz kapı, pencere kırmak zorunda kaldık. İçeride birbirimizle didişmemiz yerine, rakibimizle didişmemiz gerektiğini tartıştık. İkinci yarıda biraz daha reaksiyon gösterdik. Çok kötü bir 3. gol yedik yalnız. Çok konuşulacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.



Takım içindeki gerginlikten bahseden Cihat Arslan "Mustafa, şut tercihini kullandı. Ona kızdılar, ama şut tercihini kullanan oyuncuya kızılmaz. Ama bizim takımda geçmişte yerli-yabancı futbolculara arasında ödeme dengesizliğinden dolayı gerginlik var. Onun da biraz yansıması. Ben konuşmaktan çok, tahtaları kırmakla meşguldüm. Sonrasında biraz ikna etmeye çalıştık. Ondan sonra takım biraz daha kendine geldi." dedi.



Cihat Arslan ayrıca Hakemler hata yapıyor. Adil'in pozisyonunda ikinci sarı ve ikinci kırmızı kart olsa oyuna ortak olabilirdik. 3-2'den sonra da pozisyonlarımız var. Oyuncular bir irade gösterdi. Çok tatmin etmedi. Şerefli mağlubiyetler, maalesef istenmese de mücadele memnuniyet verici." açıklamasını yaptı.





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