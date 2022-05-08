Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor'a evinde 3-1 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Kalite farkı sonucu belirledi." dedi.



Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takım olarak yaşadıkları zorluklara değinerek kolay bir maça çıkmadıklarını söyledi.



"Avrupa'nın en yaşlı liginde en genç oyuncularla oynuyoruz." diyen Arslan, "Maçın bütün özeti bu. 26-27 yaş ortalaması bizde 19,9 durumunda. Çocuklara da haksızlık yapmak istemiyorum. 2-0 kötü geriye düştük, sonra oyuncu değiştirdik. Karim Hafes girdikten sonra oyunun biraz daha şekli değişti. 2-1'den sonra 2-2 beklentimiz oldu. Bir pozisyon hatası yaptık ve üçüncü gol geldi. Rakip 3 önemli yabancıyı oyuna aldı. Biz de çocuklara kaldık, işin gerçeği bu. Ben geldiğimden beri 11 oyuncu gitmiş. Tabii altyapıyı seviyoruz, bazen onlara haksızlık oluyor. Çok hazır olmadıkları bir arenada oynuyorlar. Ona rağmen mücadele ettiler, takımıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Geçen hafta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile görüşmelerinin olduğunu hatırlan Arslan, "Takımın geleceğini iyi etüt etmek lazım. Dicko, Karim, Tetteh, Donsah, Campi gitsin lüksümüz yok. O zaman bu kulübe kilit vurulur, bu kadar basit. Bunu görmek ve bir an önce önlem almak gerekiyor. Bizim derdimiz devam ediyor, mücadelemiz sürüyor. İki düşen takımın mücadelesinde biz 11 kişi kaybetmiştik, onlar aynı takımla geldi. Sadece Fernandes oynamadı. Kalite farkı sonucu belirledi." değerlendirmesinde bulundu.



Bir basın mensubunun futbolcu Mustafa Eskihellaç ve Dicko'nun kadroda olmamasına ilişkin sorusuna Arslan, şu yanıtı verdi:



"Mustafa ve Dicko yoktu, benim de haberim yoktu. Başkan beyle Mustafa görüşmüş. Parası da geçen hafta yatmış. Geçen hafta cezalıydı. Bu hafta antrenmanlara bekledik ama başkan bey öyle karar almış. Mustafa'nın oynamayacağından teknik direktör olarak benim de haberim yoktu. Dicko ise parasal durumlardan dolayı, en az bir maaş yatarsa devam edebileceğini söyledi. Ömrümüz tükendi, çok ağır yük taşıyor çocuklar."





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