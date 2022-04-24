Cihat Arslan'dan Saffet Sancaklı'ya mesaj

Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Cihat Arslan maç sonu konuştu.



Arslan, spor yasası için görüşlerini sıkça paylaşan Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya da seslendi. Arslan, pro lisansı olmayan teknik direktörlerin önünün açılmasını söyledi.



Cihat Arslan'ın açıklamaları şu şekilde:



"Perşembe günü altyapıya gittim. Altyapıda bir toplantıya girdik, altyapı çocukları nasıl geliştirebiliriz. Çünkü 3 haftadır çocukları alıyorum, oynayamıyorlar. Oynayamayan altyapı çocuğunun gelişimi duruyor, bunu nasıl halledebiliriz diye. Toplantıyı bitirmek zorunda kaldık. Dediler ki 'acil bir lisans kiralamamız lazım'. Bu Türkiye'ye ait bir tabir. Biz teknik direktörsek gördüğümüz yanlışları tabi ki söyleyeceğiz. Türkiye'de her şey değişiyor, işte yöneticiler atanacak, kanunlar değişecek diye. Biz maça çıkıyoruz, bir hocayla fotoğrafa giriyoruz aynı hoca maç sonu röportaja giremiyor. Ben fotoğrafı başka biriyle çekiliyorum maçı başka biri yorumluyor. Ben de diyorum ki Saffet abi 'Allah aşkına bir de hocaları dinleyin. İtalya'da Sarri bankacıyken hoca oldu. Anayasanın eşitlik maddesine istinaden diyoruz ki pro lisansı kaldırın. Şimdi düşünün benim lisansım yok burada başka biri konuşacak. Şimdi Nuri Şahin Türkiye'nin belki gelmiş geçmiş 4 dil bilen, Dortmund, Real Madrid'de oynamış, Emre (Belözoğlu) de öyle en donanımlı insanları lisansı olmadığı için konuşamıyor ama lisanssız çalıştırıyorsun. O zaman konuşma şansı da verin. Bunlar Türk futbolu adına vizyon getiren insanlar, bunların da önünü açın."







