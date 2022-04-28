Cihat Arslan: 'Bu takımı tekrar ayağa kaldırabiliriz'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Busabah TV Youtube Kanalı'nda yayınlanan 'Spor Sayfası' programına telefon bağlantısıyla konuk oldu. Sarı kırmızılı kulüple ilgili son gelişmeleri canlı yayında değerlendiren tecrübeli teknik adam, her türlü olumsuzluklara rağmen ayakta durarak gelecek yılın planlamasını yapmaya çalıştıklarını söyledi.



Arslan, "Mağlubiyetler asla bizleri mutlu etmiyor. Sadece mücadele ettik diye de maalesef sevinemiyoruz. Ama bulunduğumuz durum bile aranır olmuş. Küçük şeyler bile mutlu edebilir hale gelmişiz. Konya maçındaki mücadelemizi de öyle görüyorum. Çok zor. Hedefi bitmiş, kongre süreci girilmiş, kongre süreci bitip tekrar bir belirsizliğe girilmiş takımda oyuncuları tekrar bir arada tutmak ve hedef koymak çok kolay bir şey değil. Futbolcuları da anlıyorum. Hem sinirsel olarak yıprandılar. Hem maddi ve manevi olarak yıprandılar. Ama yine de ayakta kalmaya devam ediyoruz. Seneye biz oluruz veya olmayız ama seneye bir yapının devam etmesi adına burada direnç sağlıyoruz. Bunu sağlamak zorunda da kendimi hissediyorum" ifadelerini kullandı.



"TARTIŞMA KÖTÜDÜR AMA BU BİLE REAKSİYONDUR"



Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor ile oynanan ilk yarısı yeşil beyazlı kulübün 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçının devre arasında Yeni Malatyaspor soyunma odasında futbolcular arasında yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmede bulunan Arslan, "Yaşanan olaydan çok mutluyum. Allah'a şükür takım o arada tartışabilecek şeyler buldu. Tartışma kötüdür ama bu bile bizim için reaksiyondur. Çözüm için oyuncular kendi aralarında, 'sen öyle yaptın, ben böyle yapmadım' diyebiliyorsa bu iyi bir şeydir. Herkes başını önüne eğip sorumluluk almamaktansa zaman zaman kavga etmek, tartışmak iyidir" ifadelerini kullandı.



"SENEYE TEKRAR AYAĞA KALDIRABİLİRİZ"



Gelecekten hala umutlu olduğu ifade eden Cihat Arslan, "Bu çocuklar hala mücadele ediyor. Takımda hala 'Biz bu seneyi kaybettik ama mukavelelerimiz bir an önce halledilebilirse biz seneye de bu mücadele de varız' düşüncesi hakim. Bu takım sıkıntı yaşadı ama bu takımı seneye tekrar ayağa kaldırabiliriz. Kiralık olan ve altyapıda oyuncularımız var. Bu seneden 7-8 tane oyuncuyu elimizde tutabilirsek gelecek adına da bir kaygımız olmaz. Benim tek korkum, elimizdeki kadroda alacaklarından dolayı federasyona vermeye başladı. Onlarında fesihleri gelirse yeniden oluşum yapamayız" diye konuştu. (Bu Sabah Malatya/Ömer Ali Delibaş)









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