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Chelsea, Emegha transferi için harekete geçti!

Chelsea, Strasbourg'un genç golcüsü Emanuel Emegha'yı 2026 yazında kadrosuna katmak için 6 yıllık sözleşme teklif etti.

calendar 27 Mayıs 2025 15:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea, Emegha transferi için harekete geçti!
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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, transfer çalışmalarına hız verdi. 

Chelsea, Strasbourg forması giyen Emanuel Emegha'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. 22 yaşındaki forvetin, 2026 yazında İngiliz kulübüne transfer olması planlanıyor.

CHELSEA'DEN 6 YILLIK TEKLİF

İngiliz basınına göre Chelsea, Emegha'ya 2031 yılına kadar geçerli olacak 6 yıllık bir sözleşme teklif etti.

Planlamaya göre, genç forvet bir sezon daha Strasbourg'da forma giyecek, ardından 2026 yazında Chelsea kadrosuna dahil olacak. Taraflar arasında anlaşmanın kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINA KADAR DEVAM EDİYOR

Hollanda'nın Sparta Rotterdam altyapısından yetişen Emegha'nın Strasbourg ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

PERFORMANSI

Genç oyuncu bu sezon Strasbourg ile çıktığı 29 karşılaşmada 14 gol 3 asistlik performans sergiledi.


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