Chelsea'de Tosin Adarabioyo ve Axel Disasi Belirsizliği

Chelsea teknik adamı Enzo Maresca, ara transfer döneminde Tosin Adarabioyo ve Axel Disasi'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin konuştu.



"HER ŞEY OLABİLİR"



Maresca, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Amacımız, oyuncuların takımdan ayrılmasına izin vermemek. Ancak Ocak ayındayız ve her şey olabilir" ifadelerini kullandı.



Chelsea'nin savunma hattındaki bu iki ismin geleceği, transfer döneminin ilerleyen günlerinde netlik kazanacak.











