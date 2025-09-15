15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Çeşme'de plaj voleybolu coşkusu yaşandı

Çeşme Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Pro Beach Tour Çeşme Etabı, 11-14 Eylül tarihleri arasında Ilıca Plajı'nda gerçekleştirildi.

Turnuvaya, 5 ülkeden 27 takım ve 54 sporcu katıldı. Heyecan dolu karşılaşmalara sahne olan organizasyon, Çeşme sahillerini plaj voleybolunun coşkusuyla buluşturdu. Kadınlarda 15 takım (30 sporcu), erkeklerde ise 12 takım (24 sporcu) sahaya çıkarak kıyasıya mücadele etti. Kadınlarda Ksenia Mazur ve Anna Kalchenko, erkeklerde Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru ikilisi birincilik elde etti.

Turnuvada dereceye giren takımlar, ödüllerini ve madalyalarını Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz'ın elinden aldı. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, "Uluslararası ölçekte sporcuları ağırladığımız bu turnuva, Çeşme'nin yalnızca turizm değil, sporun da merkezi olduğunu bir kez daha gösterdi. İlçemize gelen her sporcu ve misafirimiz, Çeşme'nin güzelliklerini deneyimleyerek kentimizin uluslararası tanıtımına katkıda bulundu. Turnuva boyunca plaj voleybolunun coşkusu Çeşme sokaklarına taşındı" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
