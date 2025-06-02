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Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Los Angeles Football Club, Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in opsiyonunu kullanmayacak, milli futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönecek.

calendar 02 Haziran 2025 18:18 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2025 18:23
Fotoğraf: Sporx.com
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de LAFC'e kiralanan Cengiz Ünder hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre MLS ekibi Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.Milli futbolcunun sarı-lacivertlilere geri döneceği aktarıldı.

SAKATLIK PROBLEMİ

Sakatlıklardan dolayı eski formunu bulamayan milli yıldızın son sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalması bekleniyor. 

MLS'TEKİ İSTATİSTİĞİ

Amerika'da yeni bir maceraya Çıkan Cengiz, kiralık geçirdiği dönemde 12 maçta forma şansı buldu. Bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.


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