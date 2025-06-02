Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de LAFC'e kiralanan Cengiz Ünder hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre MLS ekibi Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.Milli futbolcunun sarı-lacivertlilere geri döneceği aktarıldı.
SAKATLIK PROBLEMİ
Sakatlıklardan dolayı eski formunu bulamayan milli yıldızın son sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalması bekleniyor.
MLS'TEKİ İSTATİSTİĞİ
Amerika'da yeni bir maceraya Çıkan Cengiz, kiralık geçirdiği dönemde 12 maçta forma şansı buldu. Bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre MLS ekibi Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.Milli futbolcunun sarı-lacivertlilere geri döneceği aktarıldı.
SAKATLIK PROBLEMİ
Sakatlıklardan dolayı eski formunu bulamayan milli yıldızın son sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalması bekleniyor.
MLS'TEKİ İSTATİSTİĞİ
Amerika'da yeni bir maceraya Çıkan Cengiz, kiralık geçirdiği dönemde 12 maçta forma şansı buldu. Bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<