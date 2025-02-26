ÇBK Mersin, 6'lı Final'de çeyrek finalde

ÇİMSA ÇBK Mersin, EuroLeague Women çeyrek final ikinci maçında Valenciya'yı 92-77 mağlup etmesine rağmen ilk maçta aldığı yenilgi farkından ötürü dörtlü final için eleme maçı oynayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
ÇBK Mersin, 6'lı Final'de çeyrek finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2025 23:37
ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu rövanş maçında İspanya'nın Valencia Basket ekibini 92-77 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı 89-57 kaybeden Mersin ekibi, 6'lı Final'de çeyrek finalde mücadele edecek.

Valencia Basket ise 6'lı Final'de yarı finale yükseldi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Gizella Viola Gyorgyi (Romanya), Silvia Marziali (İtalya), Kirile Tvauri (Gürcistan)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Howard 18, Fauthoux 7, Carleton 12, Araujo 16, Johannes 21, Asena Yalçın, Anderson 7, Sinem Ataş 6, Diallo 2, Pelin Bilgiç 3

Valencia Basket: Fingall 9, Romero 11, Fiebich 16, Iagupova 11, Alexander 12, Mavunga 10, Torrens 5, Casas, Vitola, Tumer 3

1. Periyot: 21-15

Devre: 41-34

3. Periyot: 66-60

 


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery