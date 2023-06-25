Carlos Alcaraz yeniden 1 numara

ATP 500'de şampiyon olan İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz tekrardan dünya 1 numarası olmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Carlos Alcaraz yeniden 1 numara
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25 Haziran 2023 22:45
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvası Queen's Club'ta tek erkeklerde İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki turnuvada 20 yaşındaki tenisçi, finalde Avustralyalı raket Alex de Minaur'a karşı 6-4 ve 6-4'lük setlerle kazandığı şampiyonlukla tek erkeklerde dünya bir numarası pozisyonuna yeniden yükseldi.

WİMBELDON'A 1 NUMARA OLARAK GİDECEK

İspanyol tenisçi, dünya sıralamasında Sırp raket Novak Djokovic'i geçerek 3 Temmuz'da başlayacak grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde dünya 1 numarası olarak mücadele edecek.

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